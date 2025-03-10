Зиновьевский клуб призвал Госдуму заняться идеологическим разминированием гуманитарной науки

Первый зампред Комитета по культуре Елена Драпеко рассказала, что в Госдуме проведен ряд общественных слушаний, посвященных проблеме имплементации указов Президента РФ о традиционных ценностях в российское законодательство и в жизнь страны, но рекомендации парламентариев до сих пор не учтены министерствами. По мнению депутата, проблема заключается в концептуальной основе системы управления наукой и культурой.
«Вся законодательная база сформировалась в начале 90-х годов, когда либеральные, антирусские, антироссийские ценности превалировали», — отметила Елена Драпеко.
Сопредседатель Зиновьевского клуба Международной медиагруппы «Россия сегодня», Ольга Зиновьева констатировала, что по своему патриотизму и гражданскому потенциалу российская наука отстала от общества на целое поколение. «Доколе Академия наук будет захвачена откровенными врагами России, комиссарами Запада? На фоне всех публичных скандалов мы имеем дело по факту с научной русофобией», — заявила вдова Александра Зиновьева.
Она призвала депутатов Госдумы не оставаться в стороне от скандальной ситуации, сложившейся в гуманитарной науке России и заняться ее «идеологическим разминированием».
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Сергей Левченко возмутился, что в представленном парламентариям в этот день Правительством РФ нацпроекте «Семья», на который выделено 7,7 триллиона рублей, нет ни одной фразы о воспитании. Депутат раскритиковал учебники истории для средней школы, которые не стимулируют у молодежи интерес к изучению русской культуры, искусства, философии.
Не обошли эксперты и политическое значение академической науки. Так по мнению, ведущего научного сотрудника РАН Анатолия Черняева, она еще во времена позднего СССР была превращена в интеллектуальный штаб по развалу страны и формированию антинациональной духовной элиты.
— Сегодня академическая наука продолжает выполнять эту функцию в том же формате. А для того, чтобы преодолеть катастрофическую ситуацию в российской социально-гуманитарной науке, государству необходима политическая воля и перезагрузка опорных исследовательских центров, которые должны стать локомотивами формирования новой — патриотической научной повестки, — заявил философ Анатолий Черняев.
Напомним, мероприятие, посвященное суверенитету российской философии, состоялось год назад. Однако, по словам Ольга Зиновьевой, за год не произошло «никаких положительных изменений, ожидаемых российским обществом, по деколонизации российской науки и восстановлению ее интеллектуального суверенитета» «против внутренних предателей, которые надеются на стратегическое поражение России».