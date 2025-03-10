Зиновьевский клуб призвал Госдуму заняться идеологическим разминированием гуманитарной науки

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Сергей Левченко возмутился, что в представленном парламентариям в этот день Правительством РФ нацпроекте «Семья», на который выделено 7,7 триллиона рублей, нет ни одной фразы о воспитании. Депутат раскритиковал учебники истории для средней школы, которые не стимулируют у молодежи интерес к изучению русской культуры, искусства, философии.