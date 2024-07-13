Зиночка- «знаток», Наташа Ростова и Шура. Советские актрисы одной роли

У советских актеров была очень разная творческая судьба. Кто-то из них играл в основном главные роли — яркие и запоминающиеся; среди них были, например, Вячеслав Тихонов, Юрий Никулин, Андрей Мягков, Иннокентий Смоктуновский, Андрей Миронов.
Другие, что называется, работали на подхвате, выполняя при этом очень важную работу, хотя главных героев им почти не доставалось — тут можно вспомнить Армена Джагарханяна или Олега Табакова, у которых было много работ второго плана. А кому-то было уготовано блеснуть на экране один раз — и всё равно остаться в памяти зрителей навсегда.
У актрис советского кино было примерно такое же расслоение. Среди них тоже были признанные звезды — так, Наталья Гундарева пять раз становилась «актрисой года» по мнению читателей «Советского экрана».
Ещё можно вспомнить Инну Чурикову, которая регулярно снималась в фильмах своего мужа Глеба Панфилова, Нонну Мордюкову, Алису Фрейндлих.
Но были и те, кто однажды вкусил славы — и оставался с ней всю свою жизнь. Иногда такой ход событий удавалось переломить — Людмиле Гурченко потребовалось почти тридцать лет, чтобы повторить тот успех, который выпал на её долю после «Карнавальной ночи». Но она сыграла у того же Эльдара Рязанова в «Вокзале для двоих», причем её новая героиня совершенно не напоминала слегка наивную и добрую Леночку Крылову. А кому-то такого шанса так и не выпадало.
Нина Иванова — «Весна на Заречной улице», 1956
У этой актрисы было два дебюта в кино, и оба фильма с её участием становились заметным событием своего времени. Первый дебют у неё случился во время войны — в 1944 году 10-летняя Нина Иванова снялась в драме о блокаде Ленинграда «Жила-была девочка».
Впрочем, больше её в кино не звали, она окончила школу и поступила в медицинский институт. Возвращение в актерскую профессию получилось почти детективным — Иванова снялась у подруги в дипломном фильме для ВГИКа, там её увидел режиссер Марлен Хуциев, который после проб взял её на главную роль учительницы Тани в свою картину «Весна на Заречной улице», по которой эту актрису помнят до сих пор.
Около десяти лет Иванова снималась достаточно активно, сыграла около десяти ролей в разных картинах, но повторить успех так и не смогла. В 1970-м она пришла на киностудию имени Горького — но не как актриса, а как помощник режиссера; потом была и вторым режиссером; в 90-е годы была режиссером нескольких выпусков «Ералаша». Скончалась актриса в декабре 2020-го на 87-м году жизни.
Жанна Прохоренко — «Баллада о солдате», 1959
Эта актриса прославилась совсем юной — ей было лишь 19 лет, когда на экраны вышел военный фильм Григория Чухрая «Баллада о солдате». Конечно, это была история о рядовом Алёше Скворцове (блистательная роль Владимира Ивашова), а Прохоренко сыграла девушку Шуру, в которую тот влюбился в дороге — но успех картины они поделили на двоих. Такой старт карьеры задал очень высокую планку; ради «Баллады…» Прохоренко перешла из школы-студии МХАТ во ВГИК (там разрешали сниматься в кино), где училась у Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
Нельзя сказать, что карьера актрисы не сложилась. Она много снималась, была востребованной в профессии, среди её работ — «А если это любовь?», «Женитьба Бальзаминова», «Калина красная», «ТАСС уполномочен заявить» и многие другие. Но ни одна роль так и не смогла затмить ту Шуру, которую Прохоренко сыграла в юности. Скончалась она в 2011-м, на 72-м году жизни.
Людмила Савельева — «Война и мир», 1967
Это актрисе тоже «не повезло» (или повезло, тут уж как посмотреть) с дебютной ролью. Образование у неё было непрофильное — она окончила хореографическое училище имени Вагановой, её приняли в балет ленинградского театра имени Кирова (сейчас — Мариинский театр). Но почти сразу после начала многообещающей балетной карьеры режиссер Сергей Бондарчук предложил ей роль Наташи Ростовой в своей эпопее «Война и мир».
Четыре фильма по роману Льва Толстого снимались долго, о возвращении в балет не могло быть и речи — к тому же на Савельеву обрушилась поистине международная слава, её узнали не только в СССР, но и во всём мире. Но повторить успех оказалось очень сложно, хотя карьеру актрисы рядовой не назвать — в фильме «Подсолнухи» её партнерами были Софи Лорен и Марчелло Мастроянни, она играла главные роли в картинах «Бег», «Всадник без головы», «Шёл четвёртый год войны».
С 1980-х Савельева была одной из постоянных актрис Сергея Соловьева — её можно увидеть в фильмах «Чужая белая и рябой», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина».
Эльза Леждей — «Следствие ведут ЗнаТоКи», 1971
Этой актрисе пришлось ждать «ту самую» роль почти 20 лет. В 1955-м она окончила Театральное училище имени Щепкина, работала в театре-студии киноактера, сниматься начала ещё студенткой, в её фильмографии были картины «Павел Корчагин», «Баллада о солдате», «Я шагаю по Москве».
Но настоящая слава обрушилась на неё лишь в 1971 году, когда вышел первый фильм из серии «Следствие ведут ЗнаТоКи», в котором Леждей досталась роль Зинаиды Кибрит, эксперта-криминалиста широкого профиля. Именно в этой роли её полюбили зрители — впрочем, и сам растянувшийся на 22 дела-фильма и 18 лет киносериал появился фактически из-за требований зрителей. Она скончалась в 68 лет, в 2001-м; уже после её смерти вышли ещё две серии «Знатоков», где роль эксперта Китаевой примерила актриса Лидия Вележева.
Светлана Аманова — «Спортлото-82», 1982
В начале 80-х знаменитый советский комедиограф Леонид Гайдай решил повторить тот прием, который он использовал при съемках «Кавказской пленницы». Но на том фильме сошлось слишком много всего — и исполнитель роли Шурика (Александр Демьяненко), и студентка Нина (Наталья Варлей), и знаменитое трио Брус-Балбес-Бывалый, и фразы, которые моментально ушли в народ.
А вот со «Спортлото-82» трюк не удался, хотя эта комедия могла стать неплохим стартом для молодых актеров Альгиса Арлаускаса и Светланы Амановой. Но не сложилось — Арлаускас не смог стать Шуриком нового времени, а у Амановой не получилось показать Нину.
И хотя сам фильм оказался хитом — в 1982 году его посмотрели 55 млн человек, но никакой славы актерам не перепало. Впрочем, Аманова явно восприняла это спокойно — она уже работала в Малом театре, в котором служит и поныне, да и снималась достаточно часто.
В её фильмографии были фильмы «Зимний вечер в Гаграх», «Ричард Львиное Сердце», «Русский бизнес», «Барышня-крестьянка», сериалы «Простые истины», «Бедная Настя». Уже в 2010-е она снялась у Станислава Говорухина в фильме «Конец прекрасной эпохи» и у Карена Шахназарова в проекте «Анна Каренина. История Вронского». Но помнят её по-прежнему именно по фильму Гайдая.