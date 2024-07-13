Зиночка- «знаток», Наташа Ростова и Шура. Советские актрисы одной роли

Но были и те, кто однажды вкусил славы — и оставался с ней всю свою жизнь. Иногда такой ход событий удавалось переломить — Людмиле Гурченко потребовалось почти тридцать лет, чтобы повторить тот успех, который выпал на её долю после «Карнавальной ночи». Но она сыграла у того же Эльдара Рязанова в «Вокзале для двоих», причем её новая героиня совершенно не напоминала слегка наивную и добрую Леночку Крылову. А кому-то такого шанса так и не выпадало.