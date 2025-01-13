Зимой 2025 года ожидается два крайне редких парада планет. Когда смотреть

Зимой 2025 года жители Земли смогут дважды наблюдать редкое астрономическое явление — парад планет. Об этом сообщает портал ScienceAlert.
21 января шесть планет Солнечной системы одновременно появятся на ночном небе. Вдоль воображаемой линии выстроятся Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн. Единственная планета, которую не удастся увидеть в этот день, — Меркурий. Но вечером 28 февраля произойдет еще более уникальное событие: на ночном небе можно будет наблюдать сразу все семь планет, включая Меркурий.
Это явление называется выравниванием планет. Это астрономический термин, описывающий явление, когда несколько планет выстраиваются близко друг к другу по одну сторону от Солнца с разбросом в 20−30 градусов. Парад планет — это неофициальное определение «выравнивания планет», под которым понимают, что на небе различимы несколько планет, оказавшихся «на одной прямой» от Солнца. При этом NASA в своих публикациях употребляет термин «парад планет». Видимо, поэтому он прижился и в медиа.
Небольшие парады из трех-четырех небесных тел проходят довольно часто. Редкими считаются большие парады, когда в одну линию выстраиваются шесть или семь планет.
Астрономы отмечают, что планеты не будут идеально выстроены в линию, как это часто показывают на иллюстрациях. Однако их можно будет связать воображаемой цепочкой, поскольку они располагаются вдоль эклиптики — плоскости, по которой вращаются все планеты Солнечной системы. У некоторых из них орбиты слегка наклонены относительно этой плоскости, но в целом они находятся примерно на одном уровне.
Чтобы насладиться этим явлением, достаточно будет взглянуть на небо при ясной погоде. Однако точное расположение планет и их видимость зависят от вашего географического положения. Свериться помогут мобильные приложения, такие как Stellarium и Sky Tonight, которые позволяют в реальном времени определить расположение небесных тел, ориентируясь на данные геолокации.
Парад планет можно будет увидеть невооруженным глазом, а чтобы рассмотреть их получше, можно использовать бинокль или телескоп.
Парад планет можно было увидеть 28 августа 2024 года. Тогда Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и убывающая Луна выстроились по одну сторону от Солнца утром 28 августа. Следующий крупный парад планет ожидается 29 августа 2025 года.
Влияние парада планет на самочувствие человека изучено недостаточно. В Сети утверждается, что у некоторых людей может меняться настроение и самочувствие. В свою очередь, астрологи считают, что парад планет является предвестником различных бед. Например, с парадом 1962 года астрологи связывали события, именуемые в истории Карибским кризисом, когда мир находился на грани ядерной войны. А парад 1989 года якобы принес начало распада Советского Союза.