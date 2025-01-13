Зимой 2025 года ожидается два крайне редких парада планет. Когда смотреть

Это явление называется выравниванием планет. Это астрономический термин, описывающий явление, когда несколько планет выстраиваются близко друг к другу по одну сторону от Солнца с разбросом в 20−30 градусов. Парад планет — это неофициальное определение «выравнивания планет», под которым понимают, что на небе различимы несколько планет, оказавшихся «на одной прямой» от Солнца. При этом NASA в своих публикациях употребляет термин «парад планет». Видимо, поэтому он прижился и в медиа.