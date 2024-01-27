Зимний спорт и ледовые скульптуры. Куда сходить в Москве 27 и 28 января

Зимний День спорта

Департамент спорта Москвы в воскресенье, 28 января проводит ежегодный Зимний день Московского спорта в Лужниках. Официальный старт мероприятия в 10:30.

Территория спорткомплекса будет поделена на тематические зоны. Для гостей устроят зоны керлинга, баскетбола 3×3, биатлона и снежного дартса. На всех площадках будут работать тренеры.

Одним из главных событий станет зимний забег по набережной Олимпийского комплекса на дистанцию 5 км с горячим чаем и памятными медалями на финише. Победителей ждут призы. Сбор участников: в 9:00. Забег начинается в 11:00.

С 13:00 и до 14:00 пройдет мастер-класс по фигурному катанию, который проведет Серебряный призёр Олимпийских игр в Корее в командных соревнованиях Александр Энберт. Также на празднике можно поиграть в шахматы на льду, посмотреть мультфильмы, расписать пряники и послушать музыку. Планируется выступление диджеев и артистов. Гостем спортивного дня станет Ваня Дмитриенко.

Выставка ледовых скульптур

В последние выходные января в парке искусств «Музеон» еще можно будет побывать на фестивале «Ледовая Москва. В кругу семьи». Гости мероприятия могут увидеть самые знаковые, узнаваемые и любимые места столицы, созданные изо льда.

Выставка «Россия»