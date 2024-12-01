«Зима в Москве»: столица открывает самый масштабный проект сезона

В тот же день начнется конкурс на самую оригинальную фотографию у городской елки. Принимающим участие нужно загрузить снимок в соцсеть «ВКонтакте» с хештегом #парковыеелки. Также в день открытия проекта проведут предновогодний флешмоб. В 21 парке Москвы одновременно зажгутся огни на украшенных праздничных елках.