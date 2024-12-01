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«Зима в Москве»: столица открывает самый масштабный проект сезона

Проект «Зима в Москве» подготовил для москвичей и гостей столицы множество интересных мероприятий — от согревающего купажа чая до хороводов со сказочными персонажами. Фестиваль начинается с 1 декабря, программу для всех желающих подготовили старинные усадьбы, фестивальные площадки и катки.

Источник: Газета.Ру

В тот же день начнется конкурс на самую оригинальную фотографию у городской елки. Принимающим участие нужно загрузить снимок в соцсеть «ВКонтакте» с хештегом #парковыеелки. Также в день открытия проекта проведут предновогодний флешмоб. В 21 парке Москвы одновременно зажгутся огни на украшенных праздничных елках.

Частью фестиваля станет и «Зимняя почта». В открытых филиалах все желающие смогут написать и отправить письмо Деду Морозу, либо своим близким, передает официальный сайт мэра Москвы.

Новый сезон фестиваля «Московское чаепитие» начинается с 1 декабря. Он продлится до 28 февраля, в столице за это время пройдет больше 340 событий. При этом флагманской площадкой вновь станет Тверская площадь.

Дети ждут новогоднего чуда, а взрослые ищут варианты отдыха и необычных представлений, чтобы влиться в грядущий год на острие эмоций. «Вечерняя Москва» собрала лучшие мероприятия, которые помогут окунуться в атмосферу праздника и прекрасно провести время всей семьей.