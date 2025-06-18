«Жужжалка» не для всех: Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радиостанции Судного дня»

Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радиостанции Судного дня», также известной как «Жужжалка». В ведомстве в ответ на запрос RT сообщили, что информация о пользователе, выходящем в эфир на этой частоте, не является общедоступной. В периоды обострения геополитической обстановки радиостанция начинает активно передавать сообщения, состоящие из цифр и букв. Так, 16 июня на фоне эскалации ирано-израильского конфликта «Жужжалка» выдала четыре новых слова. Ранее RT рассказывал, что российские учёные более десяти лет слушали и изучали эти загадочные сигналы.