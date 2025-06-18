«Жужжалка» не для всех: Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радиостанции Судного дня»

Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радиостанции Судного дня», также известной как «Жужжалка». В ведомстве в ответ на запрос RT сообщили, что информация о пользователе, выходящем в эфир на этой частоте, не является общедоступной. В периоды обострения геополитической обстановки радиостанция начинает активно передавать сообщения, состоящие из цифр и букв. Так, 16 июня на фоне эскалации ирано-израильского конфликта «Жужжалка» выдала четыре новых слова. Ранее RT рассказывал, что российские учёные более десяти лет слушали и изучали эти загадочные сигналы.
Российское официальное ведомство впервые прокомментировало работу так называемой «Радиостанции Судного дня», которая вещает в эфире почти 50 лет.
Напомним, эта коротковолновая станция, работающая на частоте 4625 кГц, обычно передаёт лишь монотонный жужжащий звук, повторяющийся около 25 раз в минуту — за это она и получила своё второе название («Жужжалка»). Однако радиолюбители и эксперты отмечают, что перед важными мировыми событиями или в периоды обострения военной активности станция «оживает»: мужской голос произносит шифры, состоящие из несвязанных между собой слов и цифровых комбинаций.
Радиолюбители в России и за границей фиксируют эти сообщения и уже не одно десятилетие пытаются разгадать их смысл.
Согласно постановлению правительства РФ, радиодиапазон, в который входит частота «Жужжалки», предназначен для «совместного пользования радиоэлектронных средств любого назначения». По словам опрошенных RT специалистов, это означает, что в теории на частоте «Жужжалки» может вещать любое физическое лицо.
Однако в Роскомнадзоре в ответ на запрос RT сообщили, что данные о работе этой радиочастоты не являются общедоступными:
Информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной.
По одной из версий, «Жужжалка» является частью ядерного щита России. Непрерывный сигнал якобы говорит о нормальном положении дел, а его прекращение послужит сигналом для активации ответа.
Однако генерал-полковник в отставке, экс-начальник Главного штаба ракетных войск стратегического назначения Виктор Есин в беседе с RT заявил, что «никакие радиостанции в принципе не используются в этой системе».
Telegram-канал «Военная хроника» отмечает, что в обычном режиме «Жужжалка» передаёт в среднем одно-два сообщения в сутки, а «в периоды обострения (военные учения, начало боевых операций») — по пять-восемь сообщений за день.
12 июня, за несколько часов до массированной атаки со стороны Израиля по Ирану, «Радиостанция Судного дня» передала сообщение «НЖТИ 22345 ТКАЧОСАП 8394 7873».
Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», публикующий шифры «Жужжалки».
16 июня радиостанция передала четыре сообщения за сутки. При этом пользователи отметили, что цифры в одном из них частично совпадают с координатами в окрестностях Тегерана, столицы Исламской республики.
Голос в эфире «Жужжалки» также звучал 4 июня, после переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, и 2 июня во время переговоров в Стамбуле российской и украинской делегаций.
Сигнал изучали учёные
Опрошенные RT радиолюбители отметили, что непонятные для обычных слушателей слова могут использоваться силовыми и военными ведомствами для передачи кодовых сообщений.
«У военных есть кодовые слова, которые применяются для сигналов или команд. Например, определённые ёмкие и чётко слышимые слова могут означать команды к боевой готовности, приготовлению определённого оборудования или отмены тревоги, — считает радиолюбитель Игорь К. — Диапазон радиочастот, в котором вещает “Жужжалка”, лучше всего распространяется в ночные и вечерние часы, а днём дальность связи сокращается из-за физической особенности волн».
Поскольку передачи «Жужжалки» ловят на достаточно далёких расстояниях, сама радиостанция является крупной, считает собеседник.
Ведь за этим сигналом с интересом следят радиолюбители из-за рубежа: из Эстонии, Латвии, Британии. То есть это крупная радиостанция, которая передаёт сигнал большой мощности. Не менее 5 кВт — это минимум, чтобы было слышно на этих частотах в других странах, — подчёркивает Игорь.
Кроме того, RT выяснил, что загадочную «Жужжалку» больше 10 лет слушали и изучали российские учёные — сотрудники геофизической обсерватории «Борок» Института физики земли РАН. Геофизики регистрировали радиосигнал на частоте 4,625 МГц (4625 кГц), отражённый от ионосферы, а затем сравнивали его с частотой стабильного основного генератора. Таким образом в обсерватории изучали ионосферу, а прекратить исследования пришлось из-за сломавшегося старого приёмника ещё советского производства.
«Я работаю в обсерватории с 1991 года, и уже тогда коллеги занимались этими исследованиями. Завершились они в 2000-х: вышел из строя использовавшийся приёмник советского производства, а достать комплектующие для его ремонта не было возможности», — рассказал RT кандидат физико-математических наук Эльдар Дмитриев.
Доктор физико-математических наук, директор геофизической обсерватории «Борок» Сергей Анисимов подчеркнул, что частот 4,625 МГц была выбрана по единственной причине: это самый стабильный радиосигнал в месте, где находится исследовательский центр.
«Единственная причина, по которой выбрали измерять именно этот сигнал, — он наиболее стабилен в наших широтах. Содержание этой станции никто не слушал. Важны были сам сигнал и его непрерывность», — рассказал собеседник RT.