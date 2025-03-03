Жуй дерево: ученые нашли неочевидный способ стать умнее

В эксперименте участвовали 52 здоровых студента, которых разделили на две группы: одна жевала деревянные палочки, похожие на черенки для эскимо, а другая — обычную парафиновую жвачку. Участники пережевывали материалы в течение пяти минут, после чего ученые измерили уровень глутатиона в передней поясной коре — области мозга, отвечающей за когнитивный контроль и память.