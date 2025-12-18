Популярные темы
Журналисты Зарубин и Березовская будут ведущими «Итогов года» с Путиным

Журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская будут ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом 18 декабря сообщил телеканал «Россия-1».

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: РИА "Новости"

«Рядом с ним (Путиным — Ред.) будут находиться ведущие Павел Зарубин и Екатерина Березовская», — сказали в эфире телеканала.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям» сообщил, что вопросы социального обеспечения лидируют по количеству обращений граждан в ходе подготовки к ежегодной прямой линии с президентом. По его словам, если в прошлом году на первом месте были вопросы здравоохранения, то в этом году эта тема не входит даже в пятерку самых частых.

Пресс-служба Кремля 4 декабря сообщила, что совмещенная прямая линия и пресс-конференция президента России состоится 19 декабря в 12:00 мск.