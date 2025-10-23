Журналисты Sky News раскритиковали Трампа за введение новых санкций против РФ

Журналисты британского канала Sky News заявили, что введение президентом США Дональдом Трампом новых санкций против нефтяного сектора России могут ударить по американской и европейской экономикам.
— Но каждый удар, нанесенный на ринге, сопряжен с риском причинения боли самому себе, и существует вероятность сопутствующего ущерба. Сжимая нефтяной сектор России, президент затягивает грудь мирового рынка — и собственный насос Америки может почувствовать давление, — указано в материале.
На фоне введения санкций Белый дом сообщил, что Дональд Трамп в четверг, 23 октября, в 22:00 по московскому времени выступит с объявлением, его тема не называется.
22 октября Дональд Трамп заявил, что в течение двух дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с российским президентом Владимиром Путиным.