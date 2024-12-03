Журналистка, восемь лет искавшая родителей, нашла отца у себя в друзьях

Узнав номер родной матери, Тамуна позвонила ей, однако она начала кричать и, сказала, что не желает иметь ничего общего с девушкой, но на прощание все же назвала журналистке имя ее биологического отца — Гурген Хорава. Тамуна решила отыскать его по имени в соцсети.