Журналистка, восемь лет искавшая родителей, нашла отца у себя в друзьях

Тамуна Мусеридзе, грузинская журналистка, на протяжении восьми лет искавшая родителей, нашла отца у себя в друзьях в соцсети. Он следил за новостями девушки в Интернете на протяжении трех лет. О невероятной истории пишет Daily Mail.
Сообщается, что в 2016 году умерла женщина, которая воспитывала Тамуну. Немного позже девушка нашла свое свидетельство о рождении, где была указана другая дата рождения. После такой находки она начала подозревать, что была удочерена.
В 2021 году Тамуна создала группу «ვეძებ» («Я ищу») в популярной соцсети, где пыталась найти свою биологическую семью. За время поисков Тамуна, работающая журналисткой, узнала о крупной схеме торговли детьми, которая годами работала в Грузии.
Девушка рассказала, что местные врачи на протяжении 30 лет прятали новорожденных, сообщая родителям о смерти детей. После этого медицинские работники продавали их другим семьям на черном рынке. Тамуна, проникнувшаяся этой историей, помогла сотне семей воссоединиться.
Этим летом Тамуна также раскрыла тайну своего рождения, когда незнакомец из отдаленного грузинского села написал, что около 40 лет назад знал женщину, которая скрывала свою беременность, а потом тайно родила в Тбилиси в сентябре 1984 года. Примерно тогда же родилась и Тамуна.
Мужчина также назвал имя роженицы, а журналистка спросила в своей группе, не знает ли ее кто‑нибудь. Вскоре на запрос ответила женщина, которая рассказала, что та роженица приходится ей родной тетей. Она согласилась на ДНК-тест, который впоследствии показал, что они с Тамуной являются двоюродными сестрами.
Узнав номер родной матери, Тамуна позвонила ей, однако она начала кричать и, сказала, что не желает иметь ничего общего с девушкой, но на прощание все же назвала журналистке имя ее биологического отца — Гурген Хорава. Тамуна решила отыскать его по имени в соцсети.
Как оказалось, мужчина еще три года назад добавился к ней в друзья, чтобы следить за поиском родственников в группе. Как позже сообщила Тамуна, мужчина даже представить не мог, что сам приходится ей отцом.
Позже Тамуна встретилась со своим биологическим отцом в его родном городе Зугдиди (Грузия). Новоиспеченные родственники смогли узнать друг друга.
Девушка поделилась трогательным моментом встречи, рассказав, что отец понял, что она его дочь в тот момент, когда впервые увидел ее.
Гурген познакомил дочь со своей большой семьей и обсудил с ней схожие интересы. С тех пор у девушки появился не только отец, но и сводные братья и сестры, тетушки и дядюшки.
После того, как эта история стала популярной, Тамуне организовали частную встречу с биологической матерью. Она рассказала, что приехала в Тбилиси (Грузия) под предлогом операции и родила дочку, которую сразу же отдала ее удочерение.
При встрече женщина также попросила Тамуну солгать, рассказав, что ее тоже украли, и они обе стали жертвами грандиозного скандала. Однако журналистка отказалась, отметив, что это было бы несправедливо по отношению ко всем родителям, у которых когда-то украли детей.
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