Журналистам из РФ предложили жить на стадионе во время саммита на Аляске

Саммит президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске вызвал повышенный спрос в гостиницах. В них практически не осталось свободных мест. Об этом в четверг, 14 августа, рассказал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своем телеграм-канале.