Журналистам из РФ предложили жить на стадионе во время саммита на Аляске

Саммит президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске вызвал повышенный спрос в гостиницах. В них практически не осталось свободных мест. Об этом в четверг, 14 августа, рассказал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Из доступного — несколько вариантов за 74 и более тысяч рублей за ночь в Анкоридже», — пишет он.

По словам Юнашева, журналистов, которые будут освещать встречу, предложили бесплатно разместиться на стадионе. «А вот проживание на стадионе, как то предлагает американская сторона, бесплатное», — отметил представитель Кремлёвского пула.

Один из стадионов, уточнил Юнашев, использовался как ПВР для заболевших во время пандемии коронавируса.

«Как заметила моя коллега: ночёвка в спортзале. Мне снова 20 лет», — подытожил журналист.