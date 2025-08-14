Журналистам из РФ предложили жить на стадионе во время саммита на Аляске

«Из доступного — несколько вариантов за 74 и более тысяч рублей за ночь в Анкоридже», — пишет он.
По словам Юнашева, журналистов, которые будут освещать встречу, предложили бесплатно разместиться на стадионе. «А вот проживание на стадионе, как то предлагает американская сторона, бесплатное», — отметил представитель Кремлёвского пула.
Один из стадионов, уточнил Юнашев, использовался как ПВР для заболевших во время пандемии коронавируса.
«Как заметила моя коллега: ночёвка в спортзале. Мне снова 20 лет», — подытожил журналист.