Журналист высмеял ответ Зеленского на вопрос о туннеле из России на Аляску

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в четверг заявил о перспективах строительства межконтинентального тоннеля через Берингов пролив с помощью технологий The Boring Company. По его словам, на реализацию проекта потребуется до восьми миллиардов долларов, тоннель можно построить менее чем за восемь лет.