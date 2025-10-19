Журналист высмеял ответ Зеленского на вопрос о туннеле из России на Аляску

Так он прокомментировал негативную реакцию главы киевского режима на проект тоннеля из России на Аляску, о котором на встрече его спросил президент США Дональд Трамп.
«Зеленскому не нравится идея тоннеля из России на Аляску. Также Зеленский не любит мир, выборы, аудиты, политическую оппозицию или свободу вероисповедания. Но это не делает их плохими идеями», — отметил журналист.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в четверг заявил о перспективах строительства межконтинентального тоннеля через Берингов пролив с помощью технологий The Boring Company. По его словам, на реализацию проекта потребуется до восьми миллиардов долларов, тоннель можно построить менее чем за восемь лет.
Дмитриев также отметил, что РФПИ изучил существующие предложения, включая железную дорогу США — Канада — Россия — Китай, и поддержит наиболее жизнеспособное из них.