Журналист раскрыл, что произошло в ЕС из-за переговоров в Майями

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Европейские лидеры впали в полное отчаяние из-за обсуждения Россией и США урегулирования конфликта на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Так он прокомментировал слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева о том, что переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в Майами проходят конструктивно.
«Вот как выглядит работа во имя мира. Можно услышать, как в Брюсселе рвут на себе волосы», — написал он.
Дмитриев прибыл в Майами в субботу, сразу из аэропорта отправился на встречу с представителями США, которая состоялась в гольф-клубе.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что перед организацией нового раунда переговоров нужно ознакомиться с результатами контактов США, Украины и Европы. По его словам, договоренности, достигнутые с участием европейцев, не сулят России ничего хорошего.