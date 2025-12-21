Популярные темы
Журналист раскрыл, что произошло в ЕС из-за переговоров в Майями

Боуз: в ЕС рвут на себе волосы из-за переговоров России и США по Украине.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Европейские лидеры впали в полное отчаяние из-за обсуждения Россией и США урегулирования конфликта на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Так он прокомментировал слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева о том, что переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в Майами проходят конструктивно.

«Вот как выглядит работа во имя мира. Можно услышать, как в Брюсселе рвут на себе волосы», — написал он.

Дмитриев прибыл в Майами в субботу, сразу из аэропорта отправился на встречу с представителями США, которая состоялась в гольф-клубе.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что перед организацией нового раунда переговоров нужно ознакомиться с результатами контактов США, Украины и Европы. По его словам, договоренности, достигнутые с участием европейцев, не сулят России ничего хорошего.