Журналист раскритиковал Зеленского за наглую ложь о Путине и Трампе

«Киевский диктатор утверждает, что “сорвал” встречу президентов Трампа и Путина. Это, конечно, полная ложь, он тут ни при чем. Но правда никогда не останавливала этого типа на каблуках от представления на публику», — написал он.
Выступая на пресс-конференции в Брюсселе, глава киевского режима заявил, что, среди прочего, отмена встречи двух лидеров в Будапеште якобы стала результатом его встречи с европейскими партнерами.
В четверг вечером официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что США не отказываются от планов провести встречу лидеров двух стран.
Говоря об отмене двусторонней встречи, Путин предположил, что Трамп имел в виду ее перенос. Он добавил, что в телефонном разговоре с американским коллегой тот сам предложил организовать саммит в Будапеште. По словам российского лидера, было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что организовать саммит будет непросто, но у российской стороны рабочее настроение. О подготовке к встрече и готовности ее принять также сообщала венгерская сторона.