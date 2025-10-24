Популярные темы
Журналист раскритиковал Зеленского за наглую ложь о Путине и Трампе

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский решил попиариться, заявив, что он сорвал предполагаемую встречу президента России Владимира Путина с его коллегой Дональдом Трампом в Будапеште, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

Источник: Reuters

«Киевский диктатор утверждает, что “сорвал” встречу президентов Трампа и Путина. Это, конечно, полная ложь, он тут ни при чем. Но правда никогда не останавливала этого типа на каблуках от представления на публику», — написал он.

Выступая на пресс-конференции в Брюсселе, глава киевского режима заявил, что, среди прочего, отмена встречи двух лидеров в Будапеште якобы стала результатом его встречи с европейскими партнерами.

В четверг вечером официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что США не отказываются от планов провести встречу лидеров двух стран.

Говоря об отмене двусторонней встречи, Путин предположил, что Трамп имел в виду ее перенос. Он добавил, что в телефонном разговоре с американским коллегой тот сам предложил организовать саммит в Будапеште. По словам российского лидера, было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что организовать саммит будет непросто, но у российской стороны рабочее настроение. О подготовке к встрече и готовности ее принять также сообщала венгерская сторона.