«Я нескольких видел, но у вас это было секретом. Мне это интересно, это корейские войска. Я много слышу от вашего “Ахмата”. И командир “Пятнашки” (интернациональная бригада). На фронте мы работаем только с “Ахматом” и “Пятнашкой”, а с военными, наверное, запрещено. Они очень оценивали корейских братьев — они так это называли. И они воевали тоже хорошо. Я был в Суджанском направлении и видел, не на фронте, а в Большесолдатском. В этот день мы поехали туда снимать, но я сразу почувствовал в этот день какую-то неприятность и быстро уехал. Мы вернулись в Большесолдатское направление — они потом дронов 10 прилетели на это место через 30 минут. В то время корейские войска там были», — рассказал Юйгуан.