Лу Юйгуан является шеф-корреспондентом московского бюро китайского телеканала «Феникс». Это единственный китайский журналист, работающий в зоне спецоперации. Юйгуан находился в Курской области, которую обороняли в том числе бойцы из Северной Кореи. Он отметил, что ему удалось пообщаться с ребятами оттуда.
«Я нескольких видел, но у вас это было секретом. Мне это интересно, это корейские войска. Я много слышу от вашего “Ахмата”. И командир “Пятнашки” (интернациональная бригада). На фронте мы работаем только с “Ахматом” и “Пятнашкой”, а с военными, наверное, запрещено. Они очень оценивали корейских братьев — они так это называли. И они воевали тоже хорошо. Я был в Суджанском направлении и видел, не на фронте, а в Большесолдатском. В этот день мы поехали туда снимать, но я сразу почувствовал в этот день какую-то неприятность и быстро уехал. Мы вернулись в Большесолдатское направление — они потом дронов 10 прилетели на это место через 30 минут. В то время корейские войска там были», — рассказал Юйгуан.
Китайский корреспондент также прокомментировал новость о том, что японские власти через дипломатические каналы призвали другие государства воздержаться от участия в памятных мероприятиях в Китае, посвященных 80-летию Победы. По словам Юйгуана, это могло произойти под влиянием НАТО и его реакции на совместные учения России и Китая.
«Китай и Япония — это история. В этот раз я тоже вернулся из Сумского направления, а послезавтра уезжаю в Пекин участвовать в параде, пригласили специально меня. Я считаю, что японцы как НАТО. Китай отмечает 80-летие [Победы] над японским фашизмом. Это такой большой парад. Сейчас китайская армия не как раньше. Они слабее в этот раз. Ваша армия морского флота на западе Тихого океана вместе в подлодке (совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе). Подлодка “Киров” — мы купили ее у вас. Они проехали очень близко к американскому берегу. Еще ваши самолеты там тоже держали. Они хорошо тренируются уже 2000 км в море. Я считаю, это очень полезно», — продолжил он.
Лу Юйгуан работал в России после окончания университета в период второй чеченской войны, а потом они с другом организовали свое новостное бюро. По его словам, они работают с Министерством обороны и побывали в разных зонах конфликтов — Цхинвале, Грозном, Беслане. Юйгуан признался: поначалу ему казалось, что украинский конфликт закончится быстрее.
«Никогда не видел такого тяжелого. В то время в 2022 году на второй день я попал в Донецк. Я готовился только на неделю. Я считал потом — домой. В Москве, я не знаю, уже три года», — разоткровенничался Юйгуан в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.