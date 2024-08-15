Журнал Vogue выпустил виртуальные обложки с собаками знаменитостей

Журнал Vogue издается с 1892 года, и за эти годы на его обложках побывало бессчетное множество разных героев. Была там как-то раз и собака — на обложке февральского номера далекого 1897 года изображен щенок лабрадора, а в июле 1898 туда попала взрослая колли.
Потом собаки несколько раз появлялись на страницах журнала в компании своих владельцев, но этим летом редакция одного из старейших глянцев решила выпустить спецпроект с собаками знаменитостей, основанный на шуточной игре слов: в английском языке самые жаркие дни лета называют dog days, то есть «собачьи дни».
Всего журнал выпустил 12 обложек, на которые попало целых 16 собак — главный редактор американского Vogue Анна Винтур устроила фотосессию сразу трем своим дудлям, а Мэрайа Кэри — трем джек-рассел терьерам.
На сайте журнала появилась отдельная страница, шутливо названная Dogue, а под каждой обложкой скрывается целая фотосессия хозяина с питомцем и рассказ о том, как они живут.
Впрочем, могут ли эти фотографии сравниться по накалу страстей с видео, где собака покусала портативную зарядку и чуть не сожгла весь дом? Не беремся ответить.
Георгий Мазуркевич.