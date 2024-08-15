Журнал Vogue выпустил виртуальные обложки с собаками знаменитостей

Журнал Vogue издается с 1892 года, и за эти годы на его обложках побывало бессчетное множество разных героев. Была там как-то раз и собака — на обложке февральского номера далекого 1897 года изображен щенок лабрадора, а в июле 1898 туда попала взрослая колли.