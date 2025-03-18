Журнал TimeOut назвал 20 главных гастрономических столиц планеты

Каждый город — это не просто скопление жителей, но и культура, архитектура и инфраструктура: парки, фасады, школы, трамваи и рестораны. Качество каждого пункта определяет, насколько приятно жить в городе в целом, и одно из первых мест в списке этих критериев занимает еда.
Рестораны определяют уровень развития города, его привлекательность для туристов и косвенно влияют на все остальные развлечения: ведь даже если человек просто отправится на прогулку или в кино, в какой-то момент ему захочется есть.
Журнал TimeOut обновил свой список городов с лучшими ресторанами по всему миру: подборка 2025 года вышла по-настоящему международной.
Рейтинг формировался так: редакция опросила местных жителей и попросила оценить качество еды на улицах и в заведениях по 18 критериям, среди которых — не только доступность цен и качество, но и более сложные критерии: например, склонность к экспериментам и ориентированность на семейных посетителей.
После этого редакция собрала панель экспертов и предложила им оценить качество еды в различных городах, изучив данные опроса, а затем сложила рейтинги по цене, качеству и оценке жюри — в результате получился опубликованный список.
Чтобы топ получился по-настоящему международным, редакция включила в него только по одному городу от каждой страны.
Первое место занял Новый Орлеан, США. Редакция отмечает, что в этом городе сформировался уникальный сплав кулинарных традиций из Франции, Испании, Вьетнама, Африки и других регионов, а диапазон популярных заведений поражает воображение: от самых простых уличных забегаловок до фешенебельных ресторанов Французского квартала.
Попробовать советуют уличное креольское блюдо джамбалайя: рис с креветками, красными бобами и специями — или же блюда с моллюсками, которых в прибрежном городе великое множество. 93% опрошенных жителей города оценили качество его кухни максимально высоко, а эксперты подтвердили их слова.
Целиком первая десятка выглядит так:
- Новый Орлеан, США
- Бангкок, Таиланд
- Медельин, Колумбия
- Кейптаун, ЮАР
- Мадрид, Испания
- Мехико, Мексика
- Лагос, Нигерия
- Шанхай, Китай
- Париж, Франция
- Джакарта, Индия
Журнал поясняет, что разные города попали в список по разным причинам: например, Медельин и Лагос лидировали как места с максимально доступной кухней, а Париж, напротив, набрал минимальное число баллов среди топ-20 по этому параметру из-за дороговизны заведений, но вырвался вперед благодаря качеству еды и оценкам критиков.
Тем не менее, все города в двадцатке получили большое число положительных отзывов по всем трем шкалам оценки, так что любой из городов можно смело выбирать в качестве цели гастрономического путешествия.
Ранее рассказывали про более тревожный рейтинг: топ-20 самых опасных городов Европы. Париж, к сожалению, отметился и там: видимо, по ресторанам лучше ходить с опаской.