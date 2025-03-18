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Журнал TimeOut назвал 20 главных гастрономических столиц планеты

Среди первых десяти городов с лучшей едой всего два находятся в Европе.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Каждый город — это не просто скопление жителей, но и культура, архитектура и инфраструктура: парки, фасады, школы, трамваи и рестораны. Качество каждого пункта определяет, насколько приятно жить в городе в целом, и одно из первых мест в списке этих критериев занимает еда.

Рестораны определяют уровень развития города, его привлекательность для туристов и косвенно влияют на все остальные развлечения: ведь даже если человек просто отправится на прогулку или в кино, в какой-то момент ему захочется есть.

Журнал TimeOut обновил свой список городов с лучшими ресторанами по всему миру: подборка 2025 года вышла по-настоящему международной.

Рейтинг формировался так: редакция опросила местных жителей и попросила оценить качество еды на улицах и в заведениях по 18 критериям, среди которых — не только доступность цен и качество, но и более сложные критерии: например, склонность к экспериментам и ориентированность на семейных посетителей.

После этого редакция собрала панель экспертов и предложила им оценить качество еды в различных городах, изучив данные опроса, а затем сложила рейтинги по цене, качеству и оценке жюри — в результате получился опубликованный список.

Чтобы топ получился по-настоящему международным, редакция включила в него только по одному городу от каждой страны.

Первое место занял Новый Орлеан, США. Редакция отмечает, что в этом городе сформировался уникальный сплав кулинарных традиций из Франции, Испании, Вьетнама, Африки и других регионов, а диапазон популярных заведений поражает воображение: от самых простых уличных забегаловок до фешенебельных ресторанов Французского квартала.

Попробовать советуют уличное креольское блюдо джамбалайя: рис с креветками, красными бобами и специями — или же блюда с моллюсками, которых в прибрежном городе великое множество. 93% опрошенных жителей города оценили качество его кухни максимально высоко, а эксперты подтвердили их слова.

Целиком первая десятка выглядит так:

  1. Новый Орлеан, США
  2. Бангкок, Таиланд
  3. Медельин, Колумбия
  4. Кейптаун, ЮАР
  5. Мадрид, Испания
  6. Мехико, Мексика
  7. Лагос, Нигерия
  8. Шанхай, Китай
  9. Париж, Франция
  10. Джакарта, Индия

Журнал поясняет, что разные города попали в список по разным причинам: например, Медельин и Лагос лидировали как места с максимально доступной кухней, а Париж, напротив, набрал минимальное число баллов среди топ-20 по этому параметру из-за дороговизны заведений, но вырвался вперед благодаря качеству еды и оценкам критиков.

Тем не менее, все города в двадцатке получили большое число положительных отзывов по всем трем шкалам оценки, так что любой из городов можно смело выбирать в качестве цели гастрономического путешествия.

Ранее рассказывали про более тревожный рейтинг: топ-20 самых опасных городов Европы. Париж, к сожалению, отметился и там: видимо, по ресторанам лучше ходить с опаской.