Журнал Time опубликовал посвященную убитому Чарли Кирку обложку

«Довольно. Убийство Чарли Кирка и эпидемия американского политического насилия», — сообщается в тексте на обложке, которую опубликовали в соцсети Х (бывш. Twitter).
На обложке под красным цветом размещена фотография с выступления Кирка.
Издание предполагает, что убийство Кирка может стать не только трагедией, но и событием, которое приведет к радикализации еще большего числа жителей США.
Покушение на Кирка, являвшегося союзником Трампа, было совершено 10 сентября. Политик, открыто выступавший против оказания военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), погиб. Трамп пообещал найти «всех и каждого», кто причастен к убийству американского активиста.
Позже спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что законодатели Штатов призывают к усилению безопасности на фоне убийства Кирка. По его словам, они должны принять «серьезные меры в серьезные времена».