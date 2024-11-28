Журнал Rolling Stone опубликовал список из 99 лучших фильмов 1999 года

1999 год — лучший год в истории кино. Так считают многие критики, авторы (есть даже книга Брайана Рафтери, которая точно так и называется), а теперь к ним присоединился и знаменитый журнал Rolling Stone, составивший свой топ-99 за знаменитый год. Повод простой — с 1999 года прошла ровно четверть века.
В подборку попали кинокартины Джорджа Лукаса, Стэнли Кубрика, Джима Джармуша и десятков других режиссеров, которые даже поколение спустя считаются культовыми классиками. Замыкает список «Догма» Кевина Смита: ее журнал поставил на 99 место.
Другими великими годами в истории кино авторы назвали 1939 (Золотой век Голливуда) и 1974 (расцвет «Нового Голливуда»).
Полный перечень фильмов опубликован на сайте, а первая десятка выглядит так:
- 10 место — «Академия Рашмор» Уэса Андерсона
- 9 место — «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера
- 8 место — «Простая история» Дэвида Линча
- 7 место — «Выскочка» Александра Пэйна
- 6 место — «Хорошая работа» Клер Дени
- 5 место — «Девственницы-самоубийцы» Софии Копполы
- 4 место — «Свой человек» Майкла Манна
- 3 место — «Быть Джоном Малковичем» Спайка Джонза
- 2 место — «Матрица» Энди и Ларри Вачовски
- 1 место — «Магнолия» Пола Томаса Андерсона
Ранее делились подборкой из десяти великих фильмов ужасов и девяти знаковых мультфильмов.