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Журнал Rolling Stone опубликовал список из 99 лучших фильмов 1999 года

Этот год считают лучшим в истории кино.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Matthew Cooley

1999 год — лучший год в истории кино. Так считают многие критики, авторы (есть даже книга Брайана Рафтери, которая точно так и называется), а теперь к ним присоединился и знаменитый журнал Rolling Stone, составивший свой топ-99 за знаменитый год. Повод простой — с 1999 года прошла ровно четверть века.

В подборку попали кинокартины Джорджа Лукаса, Стэнли Кубрика, Джима Джармуша и десятков других режиссеров, которые даже поколение спустя считаются культовыми классиками. Замыкает список «Догма» Кевина Смита: ее журнал поставил на 99 место.

Другими великими годами в истории кино авторы назвали 1939 (Золотой век Голливуда) и 1974 (расцвет «Нового Голливуда»).

Полный перечень фильмов опубликован на сайте, а первая десятка выглядит так: