Журнал Rolling Stone опубликовал список из 99 лучших фильмов 1999 года

1999 год — лучший год в истории кино. Так считают многие критики, авторы (есть даже книга Брайана Рафтери, которая точно так и называется), а теперь к ним присоединился и знаменитый журнал Rolling Stone, составивший свой топ-99 за знаменитый год. Повод простой — с 1999 года прошла ровно четверть века.