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Журнал Nature показал лучшие научные снимки 2024 года

Потрясающие снимки показывают красоту природы и трудности, с которыми сталкиваются животные.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Enric Gener/Ocean Photographer of the Year 2024

Международный научный журнал Nature отобрал лучшие научные фотографии уходящего года. В коллекцию попали снимки из космоса, изображения животных, борющихся за жизнь, кладбище китов и бактериофаги, похожие на красочные цветы, и многие другие.

В начале были выбраны лучшие космические фотографии. Так, одной из них стало фото солнечного затмения в апреле в Северной Америке. Природное явление было частично видно из-за Монумента Вашингтона.

Источник: Chip Somodevilla/Getty Images

Снимок метеорного потока Персеиды, пересекающего небо над Стоунхенджем в Англии, также вошел в число лучших научных фотографий. Каждый год зрители наблюдают, как метеоры проносятся над доисторическими колоннами, когда комета Свифта-Таттла проходит мимо Земли. Чтобы создать одно изображение, фотограф Джош Дьюри снимал явление в течение трех часов и сделал 43 снимка, которые объединил в один.

Источник: Josh Drury

Еще одно фото инопланетной красоты — снимок бактериальных цветов. На первый взгляд они выглядят как живые или искусственные цветы, однако на самом деле это бактериофаг — вирус, поражающий бактерии.

Источник: McMaster University

Также в Nature были выбраны не только красивые снимки. Так, на одном из них можно видеть кладбище китов. И на самом деле их кости оказались там не по естественным причинам, а были выброшены людьми. Как заявили в редакции журнала, полученное изображение прекрасно передает печальную судьбу этих больших морских млекопитающих.

Источник: Alex Dawson/UPY 2024

Однако животные продолжают бороться за выживание, несмотря ни на что. В этом году более 80% засушливых земель Кении были затоплены проливными дождями, что сказалось на жизни дикой природы.

На фотографии, ставшей финалистом конкурса BigPicture Natural World Photography в этом году, запечатлены четыре юго-восточных африканских гепарда, плывущих вниз по течению при попытке пересечь реку в затопленном национальном заповеднике Масаи-Мара.

Источник: Buddhilini de Soyza/BigPicture Competition

Смотрите фотографии, ставшие лучшими снимками 2024 года, в нашей галерее.

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Ранее был опубликован список победителей самых престижных фотоконкурсов 2024 года.