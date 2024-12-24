Журнал Nature показал лучшие научные снимки 2024 года

Международный научный журнал Nature отобрал лучшие научные фотографии уходящего года. В коллекцию попали снимки из космоса, изображения животных, борющихся за жизнь, кладбище китов и бактериофаги, похожие на красочные цветы, и многие другие.
В начале были выбраны лучшие космические фотографии. Так, одной из них стало фото солнечного затмения в апреле в Северной Америке. Природное явление было частично видно из-за Монумента Вашингтона.
Снимок метеорного потока Персеиды, пересекающего небо над Стоунхенджем в Англии, также вошел в число лучших научных фотографий. Каждый год зрители наблюдают, как метеоры проносятся над доисторическими колоннами, когда комета Свифта-Таттла проходит мимо Земли. Чтобы создать одно изображение, фотограф Джош Дьюри снимал явление в течение трех часов и сделал 43 снимка, которые объединил в один.
Еще одно фото инопланетной красоты — снимок бактериальных цветов. На первый взгляд они выглядят как живые или искусственные цветы, однако на самом деле это бактериофаг — вирус, поражающий бактерии.
Также в Nature были выбраны не только красивые снимки. Так, на одном из них можно видеть кладбище китов. И на самом деле их кости оказались там не по естественным причинам, а были выброшены людьми. Как заявили в редакции журнала, полученное изображение прекрасно передает печальную судьбу этих больших морских млекопитающих.
Однако животные продолжают бороться за выживание, несмотря ни на что. В этом году более 80% засушливых земель Кении были затоплены проливными дождями, что сказалось на жизни дикой природы.
На фотографии, ставшей финалистом конкурса BigPicture Natural World Photography в этом году, запечатлены четыре юго-восточных африканских гепарда, плывущих вниз по течению при попытке пересечь реку в затопленном национальном заповеднике Масаи-Мара.
Смотрите фотографии, ставшие лучшими снимками 2024 года, в нашей галерее.
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