Журнал Nature показал лучшие научные снимки 2024 года

Также в Nature были выбраны не только красивые снимки. Так, на одном из них можно видеть кладбище китов. И на самом деле их кости оказались там не по естественным причинам, а были выброшены людьми. Как заявили в редакции журнала, полученное изображение прекрасно передает печальную судьбу этих больших морских млекопитающих.