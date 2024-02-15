Журнал Matter: корейские ученые вырастили говядину внутри зерен риса

Спустя полторы недели выращивания исследователи протестировали рис, изучили его структуру и содержание питательных веществ и обнаружили, что гибрид говядины и риса был более твердым и хрупким, чем обычный рис, но куда более важным стало то, как изменилась его пищевая ценность. По сравнению с обычным рисом в нем оказалось на 8% больше белка и на 7% больше жира. На первый взгляд, разница не такая уж великая, но исследователи говорят, что показатели можно поднять. В результате производство «франкенфуда» улучшится как с точки зрения выбросов, так и финансово.