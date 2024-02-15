Журнал Matter: корейские ученые вырастили говядину внутри зерен риса

Не первое десятилетие задумываются ученые над тем, как сделать производство еды менее затратным и заодно снизить нагрузку на окружающую среду. Начали даже выращивать мясо и рыбу в лаборатории. Но корейские биомолекулярные инженеры пошли еще дальше и создали сразу готовое блюдо. Они вырастили клетки бычьего жира и мышц внутри зерен риса. Эти розовые липкие зерна напоминают странное сочетание мясного фарша и риса, но ученые утверждают, что такой «франкенфуд» доступен, вкусен, экологически безопасен, а еще богат питательными веществами.
Рис сам по себе отличный продукт питания. Он содержит около 80% крахмала, остальные 20% составляют белок и другие питательные вещества. Но авторы статьи, опубликованной в журнале Matter, предположили, что наверняка должен быть способ сделать его еще лучше. В поисках этого способа они вспомнили, что в биологических системах клеткам необходим каркас, который формирует ткань по мере ее роста. И тут биоинженеры подумали: почему таким каркасом не может быть рис? Ведь он достаточно пористый, чтобы стать своеобразной лабораторной матрицей, в которую можно встроить клетки животных.
Чтобы проверить, как это будет работать (и будет ли), биоинженеры покрыли зерна риса рыбным желатином и пищевыми ферментами. Это должно было помочь клеткам найти опору и максимально увеличить количество клеточного материала, который прилипает к рису и растет на нем. После этого они «напитали» рисовые зерна коровьими мышечными и жировыми стволовыми клетками и оставили их расти в чашке Петри.
Спустя полторы недели выращивания исследователи протестировали рис, изучили его структуру и содержание питательных веществ и обнаружили, что гибрид говядины и риса был более твердым и хрупким, чем обычный рис, но куда более важным стало то, как изменилась его пищевая ценность. По сравнению с обычным рисом в нем оказалось на 8% больше белка и на 7% больше жира. На первый взгляд, разница не такая уж великая, но исследователи говорят, что показатели можно поднять. В результате производство «франкенфуда» улучшится как с точки зрения выбросов, так и финансово.
Но нас, как потребителей, интересует, конечно, еще и вопрос вкуса такого блюда. И на него у биоинженеров уже заготовлен ответ. По их словам, говяжья мускулатура и жир придают рису «различные запахи», с которыми поварам будет «интересно поэкспериментировать». Сами же ученые тоже намерены продолжить эксперимент. Они хотят усовершенствовать процесс, чтобы сократить время для производства гибридного риса, и добавить в рис еще больше клеточного материала.