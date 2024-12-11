Жуков обратился к Бастрыкину из-за спора о блокировке фильма «Руки вверх»

Музыкант также попросил о помощи председателя Верховного суда Ирину Подносову. Жуков совместно с «Первым музыкальным издательством» подал в Арбитражный суд города Москвы три иска против гендиректора лейбла «Джем» Андрея Черкасова. Музыкант требует признать его авторское право на ряд песен группы «Руки вверх!» и их фонограммы, которые звучали в одноименном фильме.
Истцы считают, что компании супруги продюсера подала более 10 заявлений в Роскомнадзор о блокировке фильма «Руки вверх!» на интернет-ресурсах и потребовала взыскать с создателей ленты 10 млн руб. В начале декабря онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Start получили уведомление ведомства о необходимости удалить картину из своих каталогов.
Черкасов в беседе с «Газета.ru» заявил о своих правах на фонограммы, стихи и музыку 15 треков, которые прозвучали в биографической картине. По словам первого продюсера «Руки вверх!» Андрея Маликова, в 2006 году он продал права на песни коллектива Черкасову. В частности, глава лейбла «Джем» стал собственников хитов «Чужие губы», «Крошка моя», «Ну где же вы, девчонки».
Маликов отметил, что именно он инициировал запись этих песен и занимался их продвижением. Продюсер продемонстрировал газете документы, подтверждающие его правообладание, подписанные Жуковым и его экс-коллегой по группе Алексеем Потехиным.
Жуков в разговоре с ТАСС назвал данный документ «странным». На момент подписания бумаги Маликов не был продюсером группы уже семь лет, у него не было оснований для передачи прав на треки, отметил музыкант.
По словам певца, Черкасов пытается оспорить его авторские права на музыку «Руки вверх!» уже много лет.
«Фактически Черкасов нашел брешь в законодательстве и поставил ее использование на поток. Ведь он досаждает не только нам, но и многим другим авторам, звукозаписывающим компаниям и пользователям. По сути, такая деятельность — не что иное, как рейдерство», — цитирует агентство Жукова.
Заседания по поданным в Арбитражный суд искам назначили на январь 2025 года.