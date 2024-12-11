Жуков обратился к Бастрыкину из-за спора о блокировке фильма «Руки вверх»

Черкасов в беседе с «Газета.ru» заявил о своих правах на фонограммы, стихи и музыку 15 треков, которые прозвучали в биографической картине. По словам первого продюсера «Руки вверх!» Андрея Маликова, в 2006 году он продал права на песни коллектива Черкасову. В частности, глава лейбла «Джем» стал собственников хитов «Чужие губы», «Крошка моя», «Ну где же вы, девчонки».