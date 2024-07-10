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ЖКХ и ЖКУ: что это такое и в чем их отличие

Как контролировать работу коммунальных предприятий и что такое ЖКХ и ЖКУ?

Источник: РИА "Новости"

Для людей, которые только начинают жить самостоятельно и разбираться со счетами за квартиру, аббревиатуры ЖКХ и ЖКУ могут показаться просто набором букв. Однако это очень важные структуры, которые могут помочь решить множество проблем.

Что такое ЖКХ?

ЖКХ расшифровывается как жилищно-коммунальное хозяйство. Это органы, предприятия и службы, которые отвечают за управление инфраструктурой населенных пунктов и за ее обслуживание. К ним относятся управляющие организации, ТСЖ, ремонтно-аварийные службы, поставщики коммунальных ресурсов и другие.

Главной задачей ЖКХ является обеспечение безопасного, удобного и комфортного проживания людей в населенных пунктах.

Что такое ЖКУ?

ЖКУ — это жилищно-коммунальные услуги. Это деятельность служб и предприятий жилищно-коммунального комплекса. Они отвечают за то, чтобы в домах было уютно, тепло, чисто и светло. При этом каждое физическое и юридическое лицо, которое пользуется ЖКУ, обязано вносить за обслуживание помещений ежемесячный платеж.

Что относится к жилищным услугам?

Сдача жилья в социальный наем, аренда нежилых помещений, капитальный ремонт и обслуживание зданий и оборудования, уборка территории помещений, благоустройство и содержание лифтов — это все относится к жилищным услугам.

Также в жилищные услуги входит текущий ремонт, то есть устранение мелких повреждений, например, замена разбитого окна, покраска подъезда, замазывание трещин или замена треснувшей плитки.

Что относится к коммунальным услугам?

Ресурсы коммунальных услуг расходуются собственниками жилых помещений.

Так, коммунальные услуги — это горячее и холодное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, водоотведение, вывоз мусора.

Кто контролирует предприятия ЖКХ и ЖКУ?

Чтобы каждое звено ЖКХ работало как можно более эффективно, за ними осуществляется контроль на нескольких уровнях.

Общественный контроль

За работой ЖКХ следят некоммерческие организации, такие как товарищества собственников недвижимости — СНТ, ТСЖ, ОНТ и другие. Также контролируют звенья ЖКХ советы домов.

Муниципальный контроль

В местных администрациях есть не только специалисты, но и целые отделы, которые организуют работу служб ЖКХ и контролируют ее выполнение.

Государственный контроль

Государственные органы на федеральном и региональном уровнях устанавливают цены на тарифы ЖКУ и ведут контроль за их работой. Также проводится государственная жилищная инспекция.

Ранее в Финансовом университете назвали города с самым доступным жильем и высокими доходами.

Анна Морозова