Депприроды: Жизни найденного в Москве тигренка ничего не угрожает

«Тигренок оперативно передан в центр реабилитации диких животных департамента, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что примерный возраст тигренка составляет один-два месяца.
«Тигры особо сохраняются государством, эти животные занесены в перечень видов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Москве нашли тигренка, которого незаконно перевозили в сумке-переноске по городу.