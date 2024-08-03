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Депприроды: Жизни найденного в Москве тигренка ничего не угрожает

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Жизни найденного в Москве тигренка ничего не угрожает, он передан в центр реабилитации диких животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Тигренок оперативно передан в центр реабилитации диких животных департамента, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что примерный возраст тигренка составляет один-два месяца.

«Тигры особо сохраняются государством, эти животные занесены в перечень видов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли тигренка, которого незаконно перевозили в сумке-переноске по городу.