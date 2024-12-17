Жизневский, Исакова, Верник: кто еще получил «Звезду Театрала»

Все мы хорошо знаем голосового помощника «Алису». Новая театральная нейросеть, пожалуй, неслучайно носит созвучное имя — «Кулиса». Это именно она написала песню к церемонии награждения и помогала, удивляя и веселя зрителей, вести первую половину вечера. Вот, например, ее любопытная статистика: в нашей стране насчитывается более двух миллионов артистов, из них талантливых — 200 тысяч, а гениальными считают себя 700. Правда это или нет? Кто знает. Но то, что «Кулиса» в скором времени сможет заменить любого, даже самого известного артиста и режиссера, — пожалуй, все-таки правда. Вне зоны риска только гардеробщики, шутил ведущий.