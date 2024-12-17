Жизневский, Исакова, Верник: кто еще получил «Звезду Театрала»

Все мы хорошо знаем голосового помощника «Алису». Новая театральная нейросеть, пожалуй, неслучайно носит созвучное имя — «Кулиса». Это именно она написала песню к церемонии награждения и помогала, удивляя и веселя зрителей, вести первую половину вечера. Вот, например, ее любопытная статистика: в нашей стране насчитывается более двух миллионов артистов, из них талантливых — 200 тысяч, а гениальными считают себя 700. Правда это или нет? Кто знает. Но то, что «Кулиса» в скором времени сможет заменить любого, даже самого известного артиста и режиссера, — пожалуй, все-таки правда. Вне зоны риска только гардеробщики, шутил ведущий.
Впрочем, потом «Кулиса» из-за технических неполадок куда-то исчезла… А вместе с ней «робособака», которая к восторгу публики на четырех лапах выносила «вручантам» заветные конверты. Церемонию пришлось вернуть к проверенному и надежному аналоговому формату: с живой музыкой и красивыми девушками вместо роботов.
Всего номинанты «Звезды Театрала» соперничали в 17 номинациях. Самые главные и почетные из них, безусловно, касаются лучших премьер. В нынешнем сезоне фарфоровый мим отправился в МТЮЗ за спектакль Антона Федорова «Собачье сердце» («Лучший спектакль. Большая форма») и в театр «Сфера» за постановку Александра Коршунова «Прозрачное солнце осени» («Лучший спектакль. Малая форма»). Лучший режиссер — Иван Поповски, зрители оценили его «Обыкновенное чудо» в Театре им. Вахтангова.
Лучшей женской ролью благодарная публика выбрала роль Марины Цветаевой в исполнении Евгении Крегдже («Повесть о Сонечке», Театр им. Вахтангова), а в мужской номинации победил Арбенин в исполнении Игоря Верника («Маскарад с закрытыми глазами», МХТ им. Чехова).
«В моей жизни не так много театральных наград, но за роль Арбенина — это уже третья. На самом деле, о такой роли можно только мечтать», — рассказал артист. И, вслед за остальными лауреатами, поблагодарил зрителей: «Без зрителя выходить на сцену бессмысленно».
Звездные «тройки» традиционно в кинономинациях. Выбор у голосовавших был действительно непростой: в женском соперничестве сошлись Марина Зудина, Юлия Снигирь и Виктория Исакова, в мужском — Тихон Жизневский, Иван Янковский и Евгений Цыганов.
«Скажу честно, я всегда гордилась тем, что в первую очередь — театральная актриса, которая “ходит в гости” в кино. Сейчас, правда, уже непонятно, где провожу больше времени, — сказала, принимая статуэтку за роль в фильме “Сто лет тому вперед”, Виктория Исакова. — В театре актер растет, пробует что-то новое, но именно кино дарит нам зрительскую любовь в масштабе, ту, которая дает возможность вырасти крыльям за спиной. Этой любви никогда не бывает достаточно».
Статуэтку за «Лучшую мужскую роль театрального актера в кино» получил Тихон Жизневский. Артист Александринского театра полюбился зрителю в образе «Майора Грома».
Лучшей музыкальной постановкой выбран «Маяковский» в режиссуре Алексея Франдетти. Награду директор «Ленкома» Марк Варшавер получил из рук композитора Максима Дунаевского.
«Недавно я узнал потрясающую цифру: в одном только Санкт-Петербурге идет сегодня 94 мюзикла, в Москве поменьше, но это говорит уже о народной любви. Вообще мюзикл — самый народный жанр, он всегда пишется как раз для зрителей, а не для коллег. А зритель всегда прав», — подчеркнул Максим Дунаевский.
Еще одним героем вечера стал Театр сценической классики из Швейцарии — победитель в номинации «Лучший русский театр за рубежом». Этот коллектив существует уже более 20 лет.
«Для журнала “Театрал” — это очень важная номинация, особенно сейчас, в непростое время. Несмотря ни на что, русские театры за рубежом продолжают работать, ставить нашу классику, это настоящие подвижники. И сегодня им как никогда нужна поддержка», — отметил главный редактор журнала «Театрал», президент премии «Звезда Театрала» Валерий Яков.
Лучшим региональным театром стал Калужский драматический театр, лучшим директором — директор Московского Губернского театра Лариса Вильясте. Лучший любительский коллектив — Молодежный театр «Чайка» из Нефтеюганска. В Новокузнецк отправился мим за «Лучший социальный проект в театре» — им признан инклюзивный спектакль «Баба Шанель» Народного самодеятельного PRO-театра «Крылья». «Лучший спектакль для детей и юношества» — «Дон Кихот» Мастерской «12» Никиты Михалкова.
За лучшую женскую роль второго плана «Звезду» получила Анна Рыкова (Кити Щербацкая, «Анна Каренина», Театр на Юго-Западе), в аналогичной мужской номинации — Евгений Егоров ("Дракула, Современный театр антрепризы).
Кстати, в этом году, специально к Году семьи, была учреждена новая номинация: «Театр для всей семьи». Эту награду вручили Театру РОСТА в Царицыно.
Есть у «Звезды Театрала» одна номинация, где лауреаты известны заранее. Это номинация — «Легенда сцены». В нынешнем году среди тех, кто получил статуэтку, народные артисты Вера Алентова, Владимир Васильев и Михаил Филиппов. Они тоже стали героями вечера в Вахтанговском театре и услышали громкие аплодисменты.
Справка «РГ».
«Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За 16 лет существования премия стала символом искренней зрительской любви и общественного признания, потому что ее лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная театральная аудитория России и десятков стран мира. В этом году премия была особенной: ее учредителю, журналу «Театрал» исполнилось 20 лет.