Жизнь в интернате, клиническая смерть и расставание с Подольской: Владимиру Преснякову — 57

В 1991 году у Кристина Орбакайте и Владимира Преснякова родился сын Никита. Через пять лет, в 1996 году, они расстались так и не поженившись. Певец позже поделился, что причиной расставания стали его измены и увлечение алкоголем. «У нас была неспящая тусовка. Мы могли выпить пять бутылок коньяка, но при этом не быть пьяными, могли с Леней Агутиным встречать рассвет на Воробьевых горах. Кристина натерпелась», — рассказывал Пресняков в интервью. Он признался, что тяжело переживал уход Кристины. При этом музыкант продолжал гулять и употреблять спиртные напитки, за что до сих пор испытывает угрызения совести.