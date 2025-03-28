Жизнь в интернате, клиническая смерть и расставание с Подольской: Владимиру Преснякову — 57

Детство, интернат, музыка
Владимир Пресняков родился 29 марта 1968 года в Свердловске в семье музыкантов. Его отец Владимир Пресняков-старший был руководителем известных эстрадных ансамблей, а мама Елена Преснякова работала с отцом. Позже она вошла в состав ВИА «Самоцветы».
Так как родители активно гастролировали, Владимир некоторое время провел в интернате. О своем опыте он рассказал в интервью для Youtube-программы «Ваша Наташа», ведущей которой является его жена Наталья Подольская.
«Свердловский интернат, дождь, все такое казенное, серое», — делился воспоминаниями Пресняков. Он рассказывал, что уже в малом возрасте научился считать дни до момента возвращения родителей. Их визиты были редкими из-за плотного рабочего графика. «Это было событием, которого я с нетерпением ждал. Видеть их было лучшим моментом в моей жизни», — признался он.
Проживание в интернате научило его полагаться исключительно на себя, заключил Пресняков. Мама артиста, Елена Преснякова, позже признавалась в шоу «Секрет на миллион», что не сразу ощутила тоску по сыну и стала скучать, лишь «когда повзрослела».
Карьера Владимира Преснякова
Пресняков начал выступать в 15 летФото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press.
В том, что Владимир Пресняков-младший станет музыкантом, сомнений не было ни у кого. Он с раннего детства показал музыкальные способности. В 1982-м Преснякова взяли в группу «Круиз», с которой он сразу уехал на гастроли. На концертах ему давали исполнять песни «Кошка» и «Старая сказка».
А первый сольный выход Владимира состоялся в 15 лет в ресторанном варьете Лаймы Вайкуле. Свою группу под названием «Капитан» Пресняков создал в 1984 году, одновременно выступая в составе коллектива Аллы Пугачевой.
На телевидении Пресняков появился в 1986 году, спев такие песни, как «Кот в мешке», «Фотограф», «Зурбаган» и «Остров». Тогда же он впервые выступил сольно в Москве и Петербурге. Спустя три года он презентовал свою первую пластинку «Папа, ты сам был таким». За этот альбом Владимиру также присудили музыкальную награду «Золотой ключ».
Всероссийская слава к Преснякову пришла после песни «Стюардесса по имени Жанна», которая вышла в 1992 году. А два года спустя появилась композиция «Замок из дождя». В 2000-х его популярность стала падать. В интервью он рассказывал, что в одночасье перестал собирать стадионы.
«Но это не вызвало во мне какой-то досады или растерянности. Хотя я знаю людей, которые сошли с ума, потеряв популярность. У меня как-то легко все прошло, может, потому, что слава никогда не была для меня главной», — говорил музыкант. Позже он сотрудничал с Леонидом Агутиным и Григорием Лепсом. В 2017-м вышел его альбом «Слушая тишину», за которую также получил «Золотой граммофон».
Личная жизнь Владимира Преснякова
Кристина Орбакайте и Пресняков так и не поженилисьФото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press.
Кристина и Владимир встретился в 1986 году на записи программы «Голубой огонек». В тот день 15-летнюю дочку Пугачевой посадили с сыном Преснякова-старшего за один столик. Позже Владимир признавался, что это была любовь с первого взгляда.
«Номер, который я исполнил на празднике, вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Я отпросил Кристину на дискотеку у Аллы Борисовны Пугачевой. Громадная волна меня захватила и понесла. Это была счастливая волна», — рассказывал он в шоу «Секрет на миллион».
В 1991 году у Кристина Орбакайте и Владимира Преснякова родился сын Никита. Через пять лет, в 1996 году, они расстались так и не поженившись. Певец позже поделился, что причиной расставания стали его измены и увлечение алкоголем. «У нас была неспящая тусовка. Мы могли выпить пять бутылок коньяка, но при этом не быть пьяными, могли с Леней Агутиным встречать рассвет на Воробьевых горах. Кристина натерпелась», — рассказывал Пресняков в интервью. Он признался, что тяжело переживал уход Кристины. При этом музыкант продолжал гулять и употреблять спиртные напитки, за что до сих пор испытывает угрызения совести.
Елена Ланская
После разрыва с Кристиной Орбакайте появились слухи о том, что Пресняков изменял ей с дизайнером одежды Еленой Ланской. Спустя некоторое время Елена и Владимир действительно поженились. Ранее Ланская была женой заслуженного артиста России Игоря Саруханова. Встреча с Пресняковым стала поворотным моментом для нее. Она разорвала связь с мужем и ушла к нему.
Однако, находясь в этих отношениях, Пресняков также не смог избавиться от своей пагубной привычки. В начале их совместной жизни Ланская пыталась помочь ему справиться с зависимостью, однако в итоге именно из-за этого пара рассталась. В 2005 году Ланская и Пресняков развелись.
Наталья Подольская
В браке с Подольской у Преснякова родились два сынаФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Третьей избранницей музыканта стала коллега по цеху Наталья Подольская. Они познакомились в 2005 году на шоу «Большие гонки».
«Первый раз я увидела Володю, летающего над быком, бык его швырял в разные стороны. Мы все буквально до слез были впечатлены этим», — рассказывала Подольская в интервью Лауре Джугелии. В 2010 пара поженилась, спустя пять лет у них родился сын Артемий. В 2020 году артисты вновь стали родителями — у звездной пары родился сын Иван. Однако в этих отношения тоже не все складывалось гладко.
Отношения между певицей и Пресняковым развивались стремительно, но резко прекратились. Спустя несколько месяцев после знакомства Наталья узнала, что Владимир женат.
Подольская отправила ему сообщение, где заявила о прекращении общения с ним. «Это было очень больно! У меня возникло ощущение, что отрезала себе руку. Было тяжело вставать с кровати, я не ела и все время плакала. Женат он был! А мне не сказал! Я очень сильно испугалась», — рассказывала Подольская в передаче «Судьба человека».
Музыкант позже признавался, что в то время отношения с Ленской подходили к завершению и они развелись. Узнав об этом Подольская решила дать Преснякову второй шанс. Они не сразу поженились. Лишь спустя два года отношений артисты организовали свадебную церемонию. Свадьба проходила в Лас-Вегасе, где влюбленные предпочли необычный формат: они надели забавные костюмы и использовали фальшивые кольца. Официальная регистрация брака состоялась только спустя пять лет совместной жизни.
Клиническая смерть
Клиническую смерть Пресняков пережил после расставания с Кристиной Орбакайте. В программе «Судьба человека» он признался, что этот разрыв стал для него настоящей трагедией и сильнейшей депрессией. Он рассказал, что начал еще больше пить алкоголя, ходил по тусовкам и нарывался на неприятности.
На фоне депрессии у Преснякова остановилось сердце, и он пережил клиническую смерть. Музыкант признавался, что не любит рассказывать об этой ситуации, но и не скрывает. «Ничего лучшего, чем выпить, я не находил. У меня была мощная социопатия, мания преследования. А потом случился большой стресс, и все это пропало. И я благодарен этому стрессу», — рассказывал певец.
Отъезд старшего сына в США
Никита Пресняков уехал в США в 2022 годуФото: Павел Кашаев / Global Look Press.
В 2024 году Владимир Пресняков поделился новостями о жизни своего сына Никиты, который переехал в Соединенные Штаты в конце 2022 года и с тех пор не посещал Россию. Внук Аллы Пугачевой там сформировал музыкальную группу и уже успел провести концерт для русскоязычной аудитории.
В своих концертах Никита предпочитает исполнять не собственные композиции, а кавер-версии известных песен. «Конечно, я общаюсь, это же мой сын. Он пытается что-то делать, да. Хочу, чтобы все получилось. Вроде все нормально», — рассказывал Владимир.
Чем сейчас занимается Пресняков
Владимир Пресняков продолжает работать над новыми песнями, а также принимать участие в различных проектах. Так, он являлся наставником в шоу «Голос» на Первом канале. Кроме того, он посвящает много времени своей семье и воспитанию сыновей.