Жизнь в большей степени зависит от человека, а не от генов

Часто, когда люди ведут себя не так, как принято в обществе, или говорят о том, что они часто болеют, они винят своих родителей и предков. Так, принято считать, что те или иные заболевания передались по наследству. Однако, как показало новое исследование, это научно необоснованный стереотип. Об этом пишет South China Morning Post.