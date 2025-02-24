Жизнь в большей степени зависит от человека, а не от генов

Часто, когда люди ведут себя не так, как принято в обществе, или говорят о том, что они часто болеют, они винят своих родителей и предков. Так, принято считать, что те или иные заболевания передались по наследству. Однако, как показало новое исследование, это научно необоснованный стереотип. Об этом пишет South China Morning Post.
Согласно одному из крупнейших исследований, проведенному специалистами из Оксфордского университета (Великобритания), факторы окружающей среды почти в десять раз важнее генетических, когда речь идет о риске смерти от ряда серьезных заболеваний. В целом, гены всего лишь на 2% влияют на жизнь человека.
Исследователи также заявили, что многие факторы, повышающие риск заболеваний, можно изменить. К ним относятся курение, уровень физической активности, работа и количество сна в день. Так, работа показала, что посещение спортзала, употребление фруктов и овощей и частота дневного сна также могут играть роль.
Условия жизни также важны, в том числе то, живет ли человек с партнером, каков доход его семьи и используют ли люди камин для обогрева.
Даже вес человека в возрасте десяти лет может повлиять на старение и риск преждевременной смерти через 30−80 лет наряду с другими факторами, влияющими на здоровье в раннем возрасте, такими как курение матери во время беременности.
«Хотя гены играют ключевую роль в развитии заболеваний головного мозга и некоторых видов рака, наши результаты указывают на возможности снизить риски хронических заболеваний легких, сердца и печени, которые являются основными причинами инвалидности и смертности во всём мире», — сказали исследователи.
По словам ученых, существенно повлиять на снижение уровня возрастных заболеваний и преждевременной смертности можно при помощи пропаганды здорового образа жизни, решая проблемы социального неравенства и борясь с экологическими катастрофами.
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