«Жизнь там бурлила». В Крыму нашли неизвестный город скифов

Хребет Кубалач в юго-восточной части Крымского полуострова пока ещё плохо изучен археологами. Они активизировали свои исследования совсем недавно и за последние пять лет обнаружили в этом горном массиве около десятка поселений, принадлежавших скифам. Главное из них находилось на горе Кара-Тау и было построено на террасах, занимающих площадь от 60 до 90 гектаров. Предполагается, что на этих террасах выращивали фруктовые деревья и строили дома.