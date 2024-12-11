«Жизнь там бурлила». В Крыму нашли неизвестный город скифов

В юго-восточной части Крымского полуострова, на склонах горного массива Кубалач, археологи обнаружили остатки древнего поселения, когда-то окружённого стенами. Этот город принадлежал поздним скифам. Как считают учёные, жизнь в нём продолжалась около 800 лет, с IV века до нашей эры по IV век нашей эры.
Город назвали Мелек
Как рассказала ТАСС заместитель директора музея-заповедника «Неаполь Скифский» Ирина Шкрибляк, об этой крепости археологи раньше не знали. Её изучили только этим летом.
«Она служила для укрытия в ней местных жителей и обороны от набегов. Контур оборонительных сооружений крепости достаточно неплохо сохранился: остатки стен, башен высотой примерно 4−5 метров. Найдено место въезда в крепость, ключевые точки обороны», — отметила она.
Несмотря на прошедшие столетия, оборонительные сооружения сохранились в отличном состоянии. Город имел впечатляющие укрепления. Как считают учёные, высота некоторых башен достигала 8 метров, и в них одновременно могли укрыться более сотни людей. Тем не менее, судя по следам пожара и разграбления, защитники крепости, скорее всего, сдались под натиском значительных сил неприятеля.
Название древнего поселения учёным неизвестно. Пока его назвали Мелек, по имени ближайшего населённого пункта в Белогорском районе Крыма.
Хребет Кубалач в юго-восточной части Крымского полуострова пока ещё плохо изучен археологами. Они активизировали свои исследования совсем недавно и за последние пять лет обнаружили в этом горном массиве около десятка поселений, принадлежавших скифам. Главное из них находилось на горе Кара-Тау и было построено на террасах, занимающих площадь от 60 до 90 гектаров. Предполагается, что на этих террасах выращивали фруктовые деревья и строили дома.
Эти находки могут существенно изменить представления об истории полуострова, связанной с периодом поздних скифов.
Древний центр скотоводства и торговли
Как считает Ирина Шкрибляк, найденная в Кубалаче крепость была обитаема с IV века до нашей эры по IV век нашей эры. Исследователи обнаружили неподалёку от неё зольник — курганообразную насыпь, связанную с языческими ритуалами. Он содержал несколько культурных пластов.
«Это показывает нам, что регион был густонаселённым и жизнь там бурлила, а местоположение поселения было выгодным с точки зрения торговых маршрутов», — обращает внимание Шкрибляк.
Хребет Кубалач, похоже, в древние времена был центром скотоводства и торговли. Он находится на стыке степей и гор, имеет обширные пастбища, реки и естественные, сложенные самой природой, укрепления. Всё это обеспечивало благоприятные условия. По оценкам учёных, население региона могло достигать 20−25 тысяч человек. Они покинули эти места в IV веке, когда началось Великое переселение народов.
К сожалению, в окрестностях той же горы Кара-Тау успели поработать «чёрные» археологи. В 1990-е эти места были разграблены. Тем не менее исследователи нашли там более пяти тысяч артефактов: древние броши, бусы, монеты, наконечники стрел, детали шкатулок и многое другое.
Среди найденных предметов много изделий из других регионов, в том числе из Рима. Это подтверждает версию учёных, что местное население вело бойкую торговлю с античными городами.