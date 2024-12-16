Жизнь на грани: в Боливии могут рухнуть «дома самоубийц»

Сотни зданий, стоящих на краю крутого земляного обрыва на окраине Эль-Альто в Боливии, могут скоро рухнуть из-за разрушительного оползня. Об этом пишет Oddity Central.
Дома самоубийц расположены на Авенида-Панорамика и в Ла-Сехе — одном из самых оживлённых торговых районов города Эль-Альто. Обрыв, на котором стоят строения, считается особенно подверженным оползням. Более опасным место становится из-за дождей, непрекращающихся в течение нескольких недель. Но это, по всей видимости, нисколько не пугает местных жителей.
В домах живут местные шаманы и торговцы, которые отказываются переезжать, несмотря на смертельную опасность. Они не собираются покидать этот район, так как тут находится их работа. Вместо спасения собственных жизней, боливийцы собираются перенаправить дождевую воду, чтобы она уходила в другое место и не разрушала почву.
Чтобы спасти собственные дома, некоторые шаманы готовы делать подношения Пачамаме — богине, которой поклоняются коренные народы Анд. По словам жителей, нужно провести церемонию жертвоприношения, и тогда земля не сдвинется с места.
По словам властей, предотвратить дальнейшее разрушение обрыва невозможно, поэтому жителей необходимо эвакуировать ради их же безопасности. Также в правительстве заявили, что если люди не захотят уходить добровольно, к ним придется применить силу.
Ранее эксперт рассказал, как добиться признания дома аварийным.