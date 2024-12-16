Жизнь на грани: в Боливии могут рухнуть «дома самоубийц»

В домах живут местные шаманы и торговцы, которые отказываются переезжать, несмотря на смертельную опасность. Они не собираются покидать этот район, так как тут находится их работа. Вместо спасения собственных жизней, боливийцы собираются перенаправить дождевую воду, чтобы она уходила в другое место и не разрушала почву.