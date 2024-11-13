Живут в океане: почему ученые не теряют надежды установить контакт с инопланетянами

Очередное открытие сделали исследователи из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. Они обнаружили доказательства наличия океана под поверхностью Миранды. По словам ученых, с большой долей вероятности он может быть пригоден для жизни. Предположение основывается на данных «Вояджера-2». Этот зонд сделал единственные на сегодняшний день снимки спутника еще в 1986 году, показав поверхность, покрытую огромными уступами и кратерами. Ученые уверены, что такой ландшафт может объясняться существованием океана под поверхностью.