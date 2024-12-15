Живут на работе. Названы сферы с самым высоким уровнем стресса в декабре

Туризм и гостиничный бизнес, госслужба и продажи стали самыми стрессовыми сферами для сотрудников в декабре. Результатами такого исследования с aif.ru поделились сервис психотерапии zigmund.online и «Яндекс. Маркет».
Отмечается, что в опросе участвовали более 1300 трудящихся россиян из разных сфер. И больше всего специалистов, которые описали декабрь как самый стрессовый месяц в сфере туризма и гостиничного бизнеса (79%), госслужбе (75%) и ритейле (57%).
«Уровень тревоги в ритейле сильно зависит от формата работы, — рассказали авторы исследования. — Так, наибольший стресс испытывают представители онлайн-магазинов (78%), дальше идут сотрудники или владельцы офлайн-точек (52%), а вот среди продавцов на маркетплейсах лишь 35% считают предновогодний период непростым».
Дело в том, пояснил категорийный директор «Яндекс. Маркета» Андрей Воронин, что селлеры основную работу проделывают еще задолго до начала предновогодних продаж, а разделить ответственность за логистику, хранение и обработку заказов им помогает площадка, поэтому в предновогодний период их уровень стресса значительно ниже.
При этом повышенный спрос — это одна из причин стресса у других отраслей, а также планирование следующего года и страх не справиться с ажиотажем. Например, работники туризма и гостиничного бизнеса главными поводами для стресса считают увеличение потока клиентов (80%) и нехватку рабочих рук (77%). У большинства (94%) представителей госструктур — необходимость согласования планов и бюджетов на следующий год. А ритейлеры переживают, что в новогодний период будут проблемы с логистикой (40%) и продажей товарных остатков (26%).
Меньше всего людей, которые испытывают стресс в последний месяц года в сферах сельского хозяйства (9%) и недвижимости (8%). А среди научных специалистов ни один респондент не считает декабрь напряженным периодом.
Преодолевают стресс в декабре респонденты с помощью грамотного тайм-менеджмента (22%), быстрого дофамина — скроллинг и покупка товаров на маркетплейсах, просмотр коротких видео (12%), а также покупка подарков и совместное времяпровождение с близкими людьми (10%).
«К концу года стресс и усталость достигают пика, и многие выбирают экспресс-методы: сериалы, соцсети или стимуляторы вроде алкоголя, энергетиков и интенсивных тренировок, — объясняет гештальт-терапевт, психолог сервиса zigmund.online Виктор Добромильский. — Эти способы дают быстрый эффект, временно подавляя сигналы выгорания, но их частое использование может привести к истощению и нарушению саморегуляции. Долгосрочные стратегии, такие как дыхательные практики, медитация и прогулки, помогают восстановить равновесие через активацию парасимпатической нервной системы».