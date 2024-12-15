Живут на работе. Названы сферы с самым высоким уровнем стресса в декабре

При этом повышенный спрос — это одна из причин стресса у других отраслей, а также планирование следующего года и страх не справиться с ажиотажем. Например, работники туризма и гостиничного бизнеса главными поводами для стресса считают увеличение потока клиентов (80%) и нехватку рабочих рук (77%). У большинства (94%) представителей госструктур — необходимость согласования планов и бюджетов на следующий год. А ритейлеры переживают, что в новогодний период будут проблемы с логистикой (40%) и продажей товарных остатков (26%).