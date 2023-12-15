Живущая с родителями 37-летняя женщина объяснила свой необычный выбор

По словам Линдси, в 18 лет она поступила в университет и уехала от родителей. С тех пор она жила и работала по всему миру — от Австралии до Сингапура. Однако в 2020 году началась пандемия коронавируса, и женщине пришлось пересмотреть свой стиль жизни. Она вернулась в Лондон — в дом матери и отца. «Я никогда не планировала жить с родителями, но я все еще не замужем, не тороплюсь жить одна, хоть и могу себе это позволить. Так что причина простая — я просто хочу так жить», — объяснила Линдси.