Жившую в индийской пещере россиянку захотели разлучить с дочерьми

Мельников отметил, что дети — шестилетняя Према и четырехлетняя Ама — уже несколько раз болели, у девочек завелись вши, но им не оказывают помощь. Также выяснилось, что у Кутиной есть 12-летний сын Лучезар от первого брака, которого власти изъяли под предлогом передачи матери, но теперь держат в другом штате без возможности контакта с семьей.