Живой товар. Можно ли вернуть купленного в питомнике щенка

Как правило, опытные заводчики передают породистых щенков по специально составленному договору и через акт приема-передачи, где указаны все необходимые характеристики животного. Эксперт уточняет: в идеале нужно включать в договор условия о том, в какие сроки возможно вернуть животное и какую сумму от его стоимости тогда вернёт заводчик. Также в договор должен быть внесён пункт о возможности возврата питомца в случае появления аллергии у кого-либо из членов семьи. Ведь просто так даже при аллергии на животное щенка вернуть нельзя — это, скорее, недостаток в здоровье хозяина, но не животного. Исключение — заводчик гарантировал, что животное гипоаллергенно.