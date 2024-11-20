Живой товар. Можно ли вернуть купленного в питомнике щенка

В России животные считаются имуществом, но при надлежащем качестве обмену и возврату не подлежат, рассказала адвокат Анна Аржанникова. Но есть ситуации, когда можно вернуть щенка и забрать уплаченные деньги.
«Закон приравнивает животных к имуществу, такому же, как смартфон, рубашка или машина, — уточняет эксперт. — Но кроме этого, животные входят в перечень непродовольственных товаров, которые при надлежащем качестве не подлежат обмену и возврату. Если животное является товаром надлежащего качества — щенок действительно нужной породы и окраса, он здоров и в договоре нет пункта о возможности возврата, то вернуть щенка просто так не выйдет».
Как правило, опытные заводчики передают породистых щенков по специально составленному договору и через акт приема-передачи, где указаны все необходимые характеристики животного. Эксперт уточняет: в идеале нужно включать в договор условия о том, в какие сроки возможно вернуть животное и какую сумму от его стоимости тогда вернёт заводчик. Также в договор должен быть внесён пункт о возможности возврата питомца в случае появления аллергии у кого-либо из членов семьи. Ведь просто так даже при аллергии на животное щенка вернуть нельзя — это, скорее, недостаток в здоровье хозяина, но не животного. Исключение — заводчик гарантировал, что животное гипоаллергенно.
«Щенка можно вернуть по закону в нескольких случаях, — добавляет Аржанникова. — Например, если после покупки человек обнаружил патологическое заболевание, которое возникло до передачи щенка новому владельцу. Или если “всплыла” инфекция, которая появилась до момента покупки питомца, во время нахождения его у заводчика. Но тогда придётся доказать, что болезнь возникла до сделки купли-продажи. Обращаю внимание, что не все суды применяют к отношениям с заводчиком закон о защите прав потребителей. И тогда нужно ориентироваться на ту процедуру возврата денег и животного, которая указана в подписанном договоре между покупателем и продавцом».
А если в договоре прописано, что у покупателя есть только три дня на возврат щенка и получение уплаченных денег? Судебная практика показывает: такое условие может устоять в суде, если животное было здорово. Но если покупатель пытался вернуть больного щенка, то продавец обязан пойти навстречу даже спустя прописанный в договоре срок. Иначе суд может обвинить заводчика в неосновательном обогащении.