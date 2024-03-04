Живой процесс. Эксперт рассказала, какова роль искусствоведов в галерее

Профессия искусствоведа — одна из самых востребованных, интересных и прибыльных. Средний доход этих специалистов составляет 100−500 тысяч рублей, а гонорары лучших могут быть заоблачными. Однако многие до сих пор не понимают, насколько высокая степень профессионализма требуется в этой сфере, в чем он должен заключаться и зачем вообще нужны художественные критики. О роли искусствоведов в жизни художников, музеев и их посетителей рассказала авторитетный эксперт, магистр истории искусств, одна из лучших консультантов по современному искусству в мире Валерия Миндлин. Искусствовед сотрудничает с ведущими галереями, перспективными художниками и известными коллекционерами, пишет критические статьи, принимает участие в организации выставочных проектов.
— Валерия, вы многопрофильный специалист в искусстве, и ваша карьера развивалась довольно быстро: от координатора Московской международной биеннале молодого искусства до директора художественной галереи через десять лет. Что нужно знатоку искусства, чтобы стать полезным посредником между галереями и художниками?
— На самом деле багаж знаний приобретался долго. Их я получала и на практике, с детства посещая международные выставки, и впоследствии в университете Лидса в Великобритании, откуда вышла с дипломом магистра истории искусств. Я учусь постоянно, много читаю, посещаю выставки по всему миру, общаюсь с художниками, коллекционерами, галеристами. Сеть моих контактов давно приобрела международный масштаб, что позволяет мне быстро получить необходимую информацию, связать заинтересованных людей: сначала меня рекомендовали друг другу в узких кругах, теперь имя работает на меня, и я получаю интересные предложения и от коллекционеров, и от художников, и от изданий, и от галерей.
— Вы несколько лет в режиме онлайн возглавляли художественную галерею Baert Gallery. И при вас она впервые стала участницей ведущей международной художественной ярмарки, а также вступила в несколько ассоциаций. Продвижение важно галереям любого уровня?
— Чтобы галерея или музей жили, они должны быть на слуху и активно проявлять себя в сообществе, как и любой другой проект. Неважно, на каком уровне они работают: городском или международном. Поэтому заниматься продвижением нужно обязательно. Для меня всегда было очень важно быть активным и поддерживающим членом арт-сообщества как на местном, так и на мировом уровне и существовать в постоянном обмене и сотрудничестве с коллегами, начинающими галереями и галеристами. Поэтому я всячески способствовала тому, чтобы галерея была на слуху. Наш дебют на ярмарке Frieze Los Angeles, которую вы упомянули, оказался успешным, и мы были приглашены на нее и на следующий год.
Галерея вступила в «Альянс новых арт-дилеров», «Ассоциацию галерей Лос-Анджелеса» и «Коалицию за климат в галереях». Выставки нашей галереи регулярно выбирались как MUST SEE (англ. — Нужно увидеть — прим. ред.) в Лос-Анджелесе по версии международного журнала художественной критики Artforum, что очень престижно и желанно, о них писали в Los Angeles Times — самом важном и тиражном массовом издании региона, а также их освещали в популярных информационных бюллетенях Daily Art Fair, Artdaily, Artillery и многих других. Если галерея на слуху, ей проще договариваться с интересными художниками об организации выставки, и посетителей будет больше.
— И вам удалось сделать галерею популярной — в ней прошли выставки именитых мастеров современного искусства, в частности Франчески Моллетт. Кому еще вы помогали наладить сотрудничество?
— Важно отметить, что выставка Франчески в Baert была ее первой в США, и только после этого в последующие месяцы и годы художница приобрела известность и популярность на международном уровне. У нас также сложились прекрасные партнерские отношения с Пэм Эвелин, Сарой Каннингем и Симоной Кеннеди Дойг, чьи работы были приобретены известными музеями, широко освещались в прессе и теперь выставляются на таких площадках, как лондонская галерея Pace. В нашей галерее прошла выставка Марины Даччи, одного из самых известных итальянских кураторов, посвященная творчеству итальянских женщин-художников. Она оказалась настолько популярной, что была продлена на два месяца сверх запланированного срока. Кроме того, я расширила географию клиентской базы галереи, включив в нее коллекционеров из Японии, Сингапура, Австрии и Кореи, а также некоторых очень известных коллекционеров из местного сообщества с большими связями.
— Сейчас вы независимый эксперт-консультант. За помощью к вам обращаются музеи и галереи всего мира: Dio Horia в Афинах, Carl Kostyal в Лондоне, Capsule Shanghai в Китае, Schlossmuseum Linz в Австрии. Зачем вообще галереям услуги сторонних экспертов? Какие задачи для них вы решаете?
— Галереям я помогаю составлять заявки на участие в художественных ярмарках, разрабатывать концепции, исследовать собственный имидж и так далее. Даже организация выставки — очень трудоемкий и довольно длительный процесс. И чем выше ее уровень, тем более тщательной должна быть подготовка. Художникам помогаю выразить свои мысли и идеи о представленных на выставках работах таким образом, чтобы они привлекли внимание коллекционеров и ценителей искусства. Также создаю эссе для персональных каталогов, которые являются неотъемлемой частью выставок. Так, я подготовила каталоги для Сэйра Гомеса, Майи Джорджевич, Амира Х. Фаллаха, Элиаса Кафуроса и других художников. Нередко меня просят составить или доработать пакеты предложений по продаже, которые включают в себя тексты, графический дизайн и библиографические исследования прошлых и будущих выставок. Это живой процесс, где я выступаю партнером и художника, и галереи. Вся эта работа требует высокой экспертизы и широкого набора компетенций, которые не всегда есть у штатных сотрудников.
— Знаю, что развитием искусства и его распространением вы занимаетесь и на благотворительных началах: в частности, вели образовательную программу для больных деменцией и болезнью Альцгеймера в одном из старейших музеев Лондона. Как это вышло?
— Для меня это очень личная история. Начав свой профессиональный путь, я задумалась о благотворительности, связанной со сферой искусства. Выбрала программу в Музее Виктории и Альберта потому, что моя родная бабушка страдает от деменции, и мне эта проблема близка. Тем более у меня уже был опыт и знания о том, как правильно обращаться с людьми в таком состоянии. Я проводила исторический урок по искусству, затем практическое занятие для закрепления новых впечатлений. С другой стороны, во время обучения в Музее Виктории и Альберта я приобрела множество очень ценных и полезных навыков по уходу за пожилыми людьми с деменцией, которые впоследствии использовала в общении с бабушкой и уходе за ней. У меня был потрясающий опыт работы в программе музея, мне очень понравилось, и я бы с радостью вернулась или сделала что-то подобное в будущем, без сомнения!
— А что подобные проекты могут дать галереям или музеям?
— Я убеждена, что это очень важно не только для имиджа. На самом деле таким образом искусство становится ближе абсолютно всем: не только гурманам, но и обычным людям. Такие проекты не на словах, а на деле создают доступную среду, позволяют окунуться в прекрасное даже тем, кто в силу особенностей здоровья не может это сделать самостоятельно.