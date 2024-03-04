Живой процесс. Эксперт рассказала, какова роль искусствоведов в галерее

— Для меня это очень личная история. Начав свой профессиональный путь, я задумалась о благотворительности, связанной со сферой искусства. Выбрала программу в Музее Виктории и Альберта потому, что моя родная бабушка страдает от деменции, и мне эта проблема близка. Тем более у меня уже был опыт и знания о том, как правильно обращаться с людьми в таком состоянии. Я проводила исторический урок по искусству, затем практическое занятие для закрепления новых впечатлений. С другой стороны, во время обучения в Музее Виктории и Альберта я приобрела множество очень ценных и полезных навыков по уходу за пожилыми людьми с деменцией, которые впоследствии использовала в общении с бабушкой и уходе за ней. У меня был потрясающий опыт работы в программе музея, мне очень понравилось, и я бы с радостью вернулась или сделала что-то подобное в будущем, без сомнения!