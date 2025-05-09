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Собаки, лошади и даже верблюды: неожиданные герои, изменившие историю ВОВ

Великая Отечественная война стала испытанием не только для людей, но и для животных. Лошади, собаки, кошки, голуби и даже верблюды внесли свой вклад в Победу, выполняя боевые задачи, спасая раненых и поддерживая боевой дух солдат. Их подвиги часто оставались в тени человеческих, но без них исход многих сражений мог бы быть иным.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
В поверженном Берлине. Верблюды, прошедшие путь от Сталинграда до Берлина. Май 1945 года.
В поверженном Берлине. Верблюды, прошедшие путь от Сталинграда до Берлина. Май 1945 года.Источник: РИА "Новости"

Лошади, верблюды и лоси: главный транспорт войны

Когда говорят о технике Великой Отечественной, редко вспоминают, что именно лошади были «двигателем» армии. К июню 1941 года в Красной армии числилось 1,9 млн этих животных. Они перевозили артиллерию, полевые кухни и раненых — на их долю приходилось до 80% всех армейских грузов.

Особую роль кавалерия сыграла в рейдах по тылам противника. В журнале боевых действий 112-й Башкирской дивизии описывается, как лошади неделями шли без нормального фуража, преодолевая до 50 км в сутки. Многие бойцы вспоминали, что кони спали буквально на ходу, но не останавливались. Подвиг этих животных увековечен в памятниках, например в московском парке Победы.

В 1942 году, во время острой нехватки техники, в состав 28-й резервной армии включили верблюдов. Двое из животных — Машка и Мишка — стали легендарными. По записям бойца-погонщика Надырова, которые хранятся в Астраханском музее, они прошли от Сталинграда до Берлина, перевозили снаряды и даже участвовали в штурме Рейхстага, правда, в качестве живого талисмана.

В Великой Отечественной войне хотя и в ограниченных масштабах, но стали использовать лосей. В 1941—1942 годах советские войска, особенно партизанские отряды, иногда применяли этих животных для перевозки грузов и людей в труднодоступных болотистых и лесных районах. Лоси были выносливы, тихи и не оставляли следов, как лошади или техника, что делало их ценными для скрытного передвижения. Некоторые подразделения даже пытались создать «лосьи кавалерийские отряды», но из-за сложности дрессировки и малой численности животных проект не получил широкого распространения.

Освобождение Венгрии от немецко-фашистских войск. Работа советских саперов с собаками по разминированию железнодорожного полотна в освобожденном Будапеште.
Освобождение Венгрии от немецко-фашистских войск. Работа советских саперов с собаками по разминированию железнодорожного полотна в освобожденном Будапеште.Источник: РИА "Новости"

Собаки: от санитаров до диверсантов

Собаки стали настоящими боевыми единицами. По данным Центрального военного архива Минобороны, за годы войны более 60 тысяч четвероногих бойцов служили в частях Красной армии. Они подрывали танки, искали мины, вытаскивали раненых с поля боя. А 23 августа 1941 года вышел приказ № 325 о создании специальных кинологических отрядов.

Особенно поражала работа санитарных собак. Пес Мухтар, служивший с ефрейтором Зориным, вытащил с поля боя 412 раненых — это зафиксировано в наградных документах. А овчарка Джульбарс, награжденная медалью «За боевые заслуги», обнаружила 7468 мин — рекорд, который не побит до сих пор.

Менее известен, но важен вклад собак-подрывников. В отчете 14-го отряда описываются 12 подтвержденных случаев уничтожения танков. Хотя знаменитая цифра «300 подорванных танков» оказалась преувеличением, реальные подвиги четвероногих диверсантов внесли вклад в оборону Сталинграда и Москвы.

«Птица мира в руках бойцов за мир». Советские солдаты держат в руках белых голубей. Польша, район города Струмень.
«Птица мира в руках бойцов за мир». Советские солдаты держат в руках белых голубей. Польша, район города Струмень.Источник: РИА "Новости"

Кошки и голуби: незаметные герои

Хотя кошки не могли тянуть орудия, как лошади, или искать мины, как собаки, их вклад в Победу оказался не менее ценным. Эти животные обладали уникальной способностью — они чувствовали приближение бомбежек за несколько минут до начала авианалетов.

Голубиная почта стала спасением там, где радио молчало. В архивах связистов хранятся данные о 15 200 доставленных донесениях. Особенно отличились птицы в Крыму — они передавали координаты немецких батарей, когда другие средства связи выходили из строя.

Один из авторов сборника «Животные и война» — Александр Липкович — рассказал, что на борту советской подводной лодки находился голубь по имени Голубчик. Во время боевого похода лодка торпедировала немецкий корабль, но при попытке уйти от преследования подорвалась на мине и получила серьезные повреждения. Радиосвязь была нарушена, и ситуация казалась безвыходной. В этот критический момент на помощь пришел Голубчик. Пролетев более тысячи километров, он доставил важное сообщение на базу. Благодаря этому помощь пришла вовремя — и нашу лодку смогла отбуксировать другая советская подводная лодка в порт.

Сталинградская битва. «Мирные воспоминания».
Сталинградская битва. «Мирные воспоминания».Источник: РИА "Новости"

Дань памяти

В России бережно сохраняется память о животных, которые помогали людям в годы Великой Отечественной войны. В Москве, в парке «Терлецкая дубрава», установлен памятник «Военный инструктор с собакой», открытый в 2009 году. Эта скульптура отдает дань уважения собакам, которые служили вместе с бойцами на полях сражений. Место для памятника выбрано не случайно — здесь находилась военно-техническая школа служебного собаководства Красной армии.

В Ессентуках установлен памятник «Героям-медикам и санитарным собакам», который напоминает о мужестве собак, спасавших раненых. В Волгограде можно увидеть памятник собакам-подрывникам, которые обороняли Сталинград, а в Ахтубинске — верблюдам Маше и Мише, дошедшим до Берлина.

Не забыты и блокадные коты Ленинграда, которые очищали город от крыс в тяжелые времена. В Тюмени установлены скульптуры сибирских кошек, которые помогали защищать Эрмитаж. В Самаре и Ангарске памятники почтовым голубям символизируют верность и надежность этих птиц, доставлявших важные сообщения. Памятник «По дорогам войны» в Москве увековечивает память о лошадях, которые также сыграли важную роль в Победе. Монумент изображает их тянущими фронтовое оружие по бездорожью.