Собаки, лошади и даже верблюды: неожиданные герои, изменившие историю ВОВ

В Великой Отечественной войне хотя и в ограниченных масштабах, но стали использовать лосей. В 1941—1942 годах советские войска, особенно партизанские отряды, иногда применяли этих животных для перевозки грузов и людей в труднодоступных болотистых и лесных районах. Лоси были выносливы, тихи и не оставляли следов, как лошади или техника, что делало их ценными для скрытного передвижения. Некоторые подразделения даже пытались создать «лосьи кавалерийские отряды», но из-за сложности дрессировки и малой численности животных проект не получил широкого распространения.