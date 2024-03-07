Животные могут приспосабливаться к усилению пожаров

Могут ли животные приспособить к жизни в пироцене? Это зависит от двух факторов: способности видов выживать в огне и после него и обусловлены ли они генетическими различиями, которые выжившие после пожара могут передавать потомству. О том, какие способы адаптации есть у живых существ, рассказали в редакции National Geographic.