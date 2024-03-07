Животные могут приспосабливаться к усилению пожаров

Лесные пожары в современном мире возникают все чаще и становятся более интенсивными, охватывая огромные территории. По словам профессора Университета штата Аризона, возгорания на больших площадях приводят к исчезновению многих видов животных. Ученый ввел термин «пироцен», чтобы представить нынешнюю эпоху как ту, в которой человек умеет управлять огнем.
Могут ли животные приспособить к жизни в пироцене? Это зависит от двух факторов: способности видов выживать в огне и после него и обусловлены ли они генетическими различиями, которые выжившие после пожара могут передавать потомству. О том, какие способы адаптации есть у живых существ, рассказали в редакции National Geographic.
Пережидание
Некоторые виды уже приспособились к пожарам.
Так, в Австралии сумчатое животное, похожее на мышь, прячется в своей глубокой скалистой норе и находится там в состоянии оцепенения до тех пор, пока огонь не погаснет. В это же время ящерицы взбираются на высокие деревья, находящиеся вне досягаемости пламя.
Но по мере усиления пожаров такие стратегии выживания становятся менее эффективными и более опасными, так как огонь может подниматься выше и становиться горячее.
Быстрое передвижение
Некоторые виды животных эвакуируются как можно быстрее. Так, в США восточные ящерицы могут бегать быстрее, чем их собратья, обитающие в других местах.
Однако неясно, связана ли такая способность с естественным отбором, который мог бы произойти, если бы самые медленные ящерицы просто не смогли убежать от огня и погибли, или может быть другая причина, по которой отдельные животные становятся быстрее в недавно сгоревших местах обитания.
Более легкая охота
Некоторые животные используют сгоревшие ландшафты в своих интересах. Например, в Калифорнии пятнистые совы облетают выгоревшие леса в поисках мелких млекопитающих, которые выделяются на фоне обугленной земли.
Также такое положение дел удобно и для черноспинного дятла. Он питается личинками жуков, которые живут на мертвых деревьях в сгоревшем лесу.
Ученые говорят, что следует проводить больше исследований, чтобы понять, смогут ли животные адаптироваться к миру со сверхинтенсивными лесными пожарами.
Ранее ученые рассказали, что происходит с животными в океане во время урагана.
Анна Морозова