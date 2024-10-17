Животные и политика: что такое панда-дипломатия

Спустя множество десятилетий, в 2019 году две панды, Жуи и Диндин, были предоставлены в долгосрочную аренду на 15 лет. А в 2023 году у пары бамбуковых медведей даже родилась дочка Катюша. К сожалению, родители девочки должны вернутся на родину гораздо раньше дочки, в 2034 году. А вот малышка уедет в Китай, когда ей исполнится около четырех лет.