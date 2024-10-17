Животные и политика: что такое панда-дипломатия

Регулярно можно увидеть в СМИ новости о том, что панды из Китая будут направлены в зоопарк какой-либо страны. Например, недавно стало известно, что первые за 24 года большие панды прибыли в зоопарк Вашингтона (США) из Китая. Немногие знают, что такие события — являются результатами панда-дипломатии, необходимой для улучшения отношений между Китаем и страной-посредником.
Все дело в том, что в природе панды обитают только на территории КНР, в основном — в горах провинции Сычуань на западе Китая. В неволе всего содержится около 600 панд, некоторых из них Пекин предоставляет «в аренду» примерно 20 странам. Давайте вместе с редакцией ВФокусе Mail разберемся в истории крайне необычного политического инструмента и выясним откуда панда-дипломатия берет свое начало.
Как и когда официально появилась панда-дипломатия
Китайская Народная Республика была образована в 1949 году. Чтобы наладить международные отношения, страна, возглавляемая Мао Цзэдуном, начала предоставлять гигантских панд, находящихся под угрозой исчезновения, иностранным зоопаркам в качестве «послов-животных». Многие из бамбуковых медведей изначально были подарены коммунистическим странам, вроде Северной Кореи и бывшего Советского Союза, потому что Китай был заинтересован в развитии этих отношений.
Под пандой-дипломатией подразумевается временное предоставление КНР краснокнижных животных (панд) в аренду другим странам. Это необходимо для повышения международного имиджа.
Несмотря на то, что термин «панда-дипломатия» официально появился только в середине XX века, идея дарить панд в качестве подарков намного старше. Во времена династии Тан (618−907) были задокументированы случаи дарения этих животных.
Известно, что многие страны до того, как программа защиты животных получила широкое распространение, дарили местных животных приезжим высокопоставленным лицам. Например, Карл Великий, бывший император Священной Римской империи, получал животных из Африки и Азии. Однажды ему даже подарили величественного азиатского слона.
Панда-дипломатия в действии: пример из современной истории
В феврале 1972 года Ричард Никсон, 37-ой президент США, отправился в Китай с важной дипломатической миссией. Тогда отношения между странами были не самыми лучшими, и на протяжении двух десятилетий ни одна из миссий прежде не приносила значительных успехов.
Во время визита, за официальным ужином, первая леди Пэт Никсон вскользь упомянула, как она любит панд. На это она получила неожиданный ответ, что Китай был бы рад подарить им несколько животных, после чего Соединенным Штатам отправили на грузовом самолете двух панд из Пекина. Взамен Китай получил несколько овцебыков. Это событие положило начало улучшению отношений между странами.
Может ли Китай забрать панд обратно?
Все панды из КНР, по сути «взяты напрокат» другими странами. Поэтому животные могут быть отозваны в любое время. То, сохранит ли страна представленных панд, показывает, насколько хороши дипломатические отношения между Китаем и страной-посредником.
Сколько панд из Китая есть в России?
Впервые панду подарили Советскому Союзу в далеком 1957 году — это был дипломатический жест в благодарность за признания нового Китая, а также подарок Мао Цзедуна советским трудящимся по случаю 40-летия Октябрьской революции. Интересно, что тогда животные еще не считались национальным достоянием, поэтому их дарили навсегда, а не предоставляли в аренду на время, как происходит сейчас.
Московский зоопарк — единственный в России, где можно увидеть больших панд — редких животных, являющихся собственностью Китайской Народной Республики.
Спустя множество десятилетий, в 2019 году две панды, Жуи и Диндин, были предоставлены в долгосрочную аренду на 15 лет. А в 2023 году у пары бамбуковых медведей даже родилась дочка Катюша. К сожалению, родители девочки должны вернутся на родину гораздо раньше дочки, в 2034 году. А вот малышка уедет в Китай, когда ей исполнится около четырех лет.
До этого времени можно наблюдать за жизнью счастливой семьи панд. Вчера, например, в Московском зоопарке показали, что сделала панда Жуи под первым снегом. Кажется, такой климат для животного — настоящая отрада.
Ранее рассказывали, что зоопарк Финляндии отправил двух панд обратно в Китай из-за нехватки финансирования.