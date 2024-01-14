Живота не будет. Нутрициолог назвала шесть видов чая, которые жгут жир

Известно, что избавление от лишнего веса — задача комплексная. Поэтому невозможно похудеть, просто начав пить какой-то напиток, пусть даже очень полезный. Без правильного питания и физической активности чай сам по себе не сможет полностью решить проблему избытка жира в области живота.

Но регулярное употребление некоторых видов чая в сочетании с здоровым образом жизни можно однозначно рассматривать как дополнительное средство для похудения и поддержания фигуры. Нутрициолог Екатерина Кузина назвала aif.ru шесть видов чая, которые помогают сжечь жир.

Имбирный чай

Имбирный чай известен своими противовоспалительными свойствами и способностью стимулировать обмен веществ. Чашка такого ароматного чая с добавлением чайной ложки меда и сока половинки лимона, выпитого с утра, поможет не только улучшить пищеварение, но и контролировать аппетит. Этот напиток можно пить как холодным, так и горячим. Кстати, иногда именно имбирный чай называют «напитком силы» и пьют вместо кофе, потому что он заряжает энергией на весь день.

Зеленый чай

Зеленый чай — источник антиоксидантов, таких как галлат эпигаллокатехина (EGCG), который известен положительными свойствами благодаря метаболической адаптации и повышенной устойчивости к активным формам кислорода. Регулярное употребление зеленого чая может помочь активировать обменные процессы в организме и стимулировать метаболизм. К тому же зеленый чай обладает мягким мочегонным действием, поэтому способствует выведению лишней жидкости из организма. Небольшой лайфхак: если в зеленый чай добавить немного нежирного молока, то мочегонный эффект усилится.

Чай пуэр

Чай пуэр, произведенный из особого сырья и подвергнутый специфическому процессу ферментации, активизирует функцию желудочно-кишечного тракта, благоприятно влияет на обменные процессы и помогает организму справляться с накопленными жиром в области живота. Также пуэр снижает уровень глюкозы в крови, что заметно снижает аппетит. На Востоке советуют пить этот чай теплым, но не горячим. Для похудения нужно либо выпить чашку пуэра за полчаса до еды, либо заменить чаем один прием пищи, лучше ужин.

Мятный чай

Мятный чай содержит ментол, который улучшает отток желчи и таким образом способствует расщеплению жиров в организме. Он также уменьшает вздутие живота, поскольку подавляет процессы гниения и брожения в кишечнике. Считается, что регулярное употребление мятного чая может помочь снизить тягу к сладкому, а заодно заметно уменьшить аппетит.

Розмариновый чай

Розмарин некоторые называют «травой, сжигающей жир». Розмариновый чай содержит биологически активные вещества, которые могут ускорить обмен веществ. Он также обладает мочегонными свойствами, а еще его используют для лечения метеоризма. Этот напиток рекомендовано пить утром натощак или же после каждого приема пищи.

Молочный улун

Этот чай еще называют нефритовым — за удивительный оттенок. Изготавливается молочный улун из цельных листьев, обработанных молочными ферментами. Именно последние придают чаю нежность и тот привкус, за который его так любят. Молочный улун содержит активные вещества, которые могут помочь улучшить работу печени и ускорить обмен веществ. Специалисты советуют заваривать такой чай в посуде из глины или фарфора, которые сохраняют вкус напитка. Пить чай лучше в первой половине дня и не позднее, чем за три часа до сна.