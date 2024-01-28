Живи быстро, умри молодым: ради чего самцы сумчатой мыши отказываются от сна и гибнут в возрасте года?

Самцы сумчатой мыши (Antechinus) — буквальное воплощение лозунга «Живи быстро, умри молодым». Им и без того отмеряно не так много, но в сезон спаривания они так увлекаются размножением, что забывают о сне, а заканчивается эта вакханалия массовой смертью.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Current Biology, рассказывают, что примерно каждый август сумчатые мыши устраивают «свой Вудсток», на котором беспорядочно спариваются в течение трех недель. Чтобы успеть принять участие во всех «хеппенингах», самцы на все это время жертвуют своим сном и умирают буквально в бою.

В результате жизнь самцов Antechinus редко длится больше года. А у самок есть возможность покуражиться еще раз — они могут жить как минимум на год дольше и производить более одного помета.

Чтобы выяснить, как самцы за свою короткую жизнь находят достаточно времени для секса, зоологи из Университета Ла Троб в Мельбурне поймали десять самцов и пять самок сумчатой мыши Свенсона (Antechinus swainsonii) и держали их в отдельных вольерах, чтобы они не могли спариваться. К ошейникам животных ученые прикрепили мониторы активности и собрали образцы крови для измерения биомаркеров.

Исследователи обнаружили, что в неволе самцы в период размножения передвигаются гораздо активнее и спят меньше, чем в остальное время года — в среднем на 20%. Но один самец удивил ученых больше остальных — в период спаривания он спал вдвое меньше, чем в обычное время. В конце сезона размножения двое самцов умерли с разницей в несколько часов. Остальные восемь стали бесплодными.

После этого зоологи поймали еще 38 грызунов вида Antechinus agilis (чтобы проверить, происходит ли у самцов потеря сна в дикой природе) и измерили у них показатели щавелевой кислоты (ее уровень в крови падает, когда животное мало спит) до и после сезона спаривания. Выяснилось, что у самцов в период размножения уровень щавелевой кислоты резко упал.

Зоологи думали, что потеря сна может быть причиной ежегодной гибели самцов сумчатой мыши. Но те двое, что умерли в лаборатории, не были рекордсменами по потере сна — можно сказать, что по сравнению с остальными они даже нормально высыпались.

Но что тогда убивает этих мелких животных? Это зоологам еще предстоит выяснить. Одной из вполне вероятных причин может быть то, что у сумчатых мышей в период спаривания сбивается режим питания, и они умирают из-за недоедания. В то же время вполне вероятны и экологические факторы.

В дикой природе у Antechinus и без того хватает проблем. Даже удивительно, как выживают крошечные сумчатые мыши на острове Кенгуру.