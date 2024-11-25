Живая заплатка. Наши ученые создали мембрану для заживления ран во рту

Персонализированные коллагеновые мембраны для ускорения регенерации тканей после стоматологических операций разработали и успешно протестировали ученые Сеченовского Университета.
Быстрее, лучше, без инфекции
Новая технология позволит облегчить период восстановления и снизить риски осложнений. Дело в том, что заживление ран после операций на тканях полости рта у 20 — 80% пациентов происходит с осложнениями. Самые типичные из них — инфицирование ран и образование деформирующих рубцов.
Один из способов снизить риски такого развития событий — применение коллагеновых мембран для закрытия раневых дефектов. Мембраны защищают рану от патогенов и служат «каркасом» для роста новых клеток, а спустя некоторое время они рассасываются естественным путем.
Специалисты Института регенеративной медицины Сеченовского Университета создали персонализированную коллагеновую мембрану на основе ахиллова сухожилия крупного рогатого скота. Персонализация достигается за счет регулирования пористости материала и сроков рассасывания мембраны в зависимости от конкретной задачи. Также ученые включили в состав мембраны молекулы противомикробного белка лактоферрина.
Группа исследователей изучила механические свойства новой мембраны, а затем протестировала ее на лабораторных животных. Её сравнивали с уже существующей простой мембраной из коллагена. Новая позволяла вдвое быстрее избавиться от отека и избыточного притока крови к тканям. Кроме того, она почти на треть повысила скорость заживления. Дальнейший анализ показал, что усовершенствованные мембраны также способствуют более активному росту сосудов в новых тканях, а лактоферрин эффективно сдерживает рост патогенной флоры.
В будущем мембранами будут лечить любые раны
«Использование персонализированных коллагеновых мембран с лактоферрином для закрытия дефектов слизистой оболочки рта может значительно улучшить результаты лечения пациентов с такими проблемами, — говорит aif.ru один из разработчиков мембраны, ассистент кафедры хирургической стоматологии Сеченовского Университета Михаил Гостев. — Эти мембраны помогают ускорить процесс заживления, снизить риск осложнений и улучшить общее качество жизни пациентов. Мы надеемся, что наши исследования помогут врачам-стоматологам находить более эффективные решения в лечении пациентов с дефектами слизистой оболочки рта, что, в свою очередь, будет способствовать повышению уровня стоматологической помощи в целом».
Самое важное, что в перспективе исследователи планируют расширить область применения разработанных мембран: потенциально их можно использовать для любых тканей, которым необходима регенерация.