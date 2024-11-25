Живая заплатка. Наши ученые создали мембрану для заживления ран во рту

Группа исследователей изучила механические свойства новой мембраны, а затем протестировала ее на лабораторных животных. Её сравнивали с уже существующей простой мембраной из коллагена. Новая позволяла вдвое быстрее избавиться от отека и избыточного притока крови к тканям. Кроме того, она почти на треть повысила скорость заживления. Дальнейший анализ показал, что усовершенствованные мембраны также способствуют более активному росту сосудов в новых тканях, а лактоферрин эффективно сдерживает рост патогенной флоры.