Жителям Нью-Йорка предложили колокольчики на щиколотку для отпугивания крыс

По статистике в Нью-Йорке на каждых двух жителей приходится один грызун, и речь не про хомячков с морскими свинками. В американском мегаполисе крысы давно чувствуют себя хозяевами улиц, но их господству, уверены в креативном агентстве SuperHeroes, приходит конец. Там придумали новое средство для отпугивания агрессивной живности от прохожих.
«Крысы, дни вашего превосходства на тротуарах позади. Встречайте The Janklet, смелого нового защитника от крыс, разработанного, чтобы помочь жителям Нью-Йорка ходить по городу, не боясь мохнатых сюрпризов, — провозглашается на сайте агентства. — Этот стильный уличный аксессуар позволит вам ходить с уверенностью и изяществом — идеально для тех, кто устал от проблемы с крысами в Нью-Йорке».
Колокольцы, уверяют в агентстве, не простые — они имитируют пронзительные звуки, которыми крысы предупреждают друг друга об опасности. На каждом браслете есть четыре отлитых на 3D-принтере колокольчика с латунной отделкой. Причем дизайнеры постарались сделать так, чтобы аксессуар не просто эффективно отпугивал крыс, но и выглядел стильно.
Мы же напомним, что только у туристов Нью-Йорк ассоциируется со Статуей Свободы, Бруклинским мостом, Таймс-сквер и Чайнатауном. Для местных жителей Нью-Йорк — это прежде всего крысы. Учитывая, какие полчища грызунов здесь обитают, стартап обречен на успех — скоро весь город будет отбивать «Джингл Беллз» каждый день.
Крысы Нью-Йорка — это не просто грязные грызуны, это культурное наследие города. Есть даже городская легенда, которая гласит, что было время, когда крыс здесь было в пять раз больше, чем людей. Так что кто чей покой нарушает — это еще вопрос.
В популяции крыс Нью-Йорка преобладает рядовая серая крыса. Взрослые особи весят в среднем 350 граммов, они могут протискиваться через отверстия или щели шириной до 25 миллиметров, перепрыгивать расстояния до 1,2 метра, выживать при падении с высоты 12 метров.
Нью-йоркские крысы переносят патогенные микроорганизмы, которые могут вызывать диарею, рвоту и лихорадку у людей, особенно у детей. Патогены, которые они переносят, включают такие бактерии как сальмонелла, кишечная палочка и лептоспира. Все они могут распространяться при контакте с крысиной слюной, мочой или фекалиями. Крысы — известные переносчики болезнетворных вирусов и блох, у которых своих вирусов выше крыши, и они готовы поделиться ими со всеми желающими и нежелающими. В общем, даже странно, что колокольчики на щиколотку в Нью-Йорке изобрели только в 2020-х.