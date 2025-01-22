Нью-йоркские крысы переносят патогенные микроорганизмы, которые могут вызывать диарею, рвоту и лихорадку у людей, особенно у детей. Патогены, которые они переносят, включают такие бактерии как сальмонелла, кишечная палочка и лептоспира. Все они могут распространяться при контакте с крысиной слюной, мочой или фекалиями. Крысы — известные переносчики болезнетворных вирусов и блох, у которых своих вирусов выше крыши, и они готовы поделиться ими со всеми желающими и нежелающими. В общем, даже странно, что колокольчики на щиколотку в Нью-Йорке изобрели только в 2020-х.