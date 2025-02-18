Жителя России задержали за попытку вывоза пивной кружки

Как сообщает Федеральная таможенная служба, пассажир ехал в Эстонию, в Нарву, через Ивангород. Таможенники нашли у него кружку XVIII века из серебра весом более одного килограмма.
Разрешения на вывоз антиквариата у мужчины не оказалось. Он признался, что перевезти кружку его попросил знакомый, пообещав вознаграждение. Таможенники направили товар на экспертизу.
Оказалось, что чашу (а это, кстати, была пивная кружка) сделали в Германии. На ней изображена библейская сцена из Нового Завета. На крышку нанесены мотивы из Евангелия от Луки «Притча о блудном сыне» и растительный орнамент.
«Это произведение искусства представляет коллекционный интерес и относится к культурным ценностям», — сообщили в таможенной службе. Стоимость чаши оценили в 374 тысяч рублей.
Правоохранители завели уголовное дело о контрабанде культурных ценностей. Сейчас они ведут расследование, ищут всех, кто причастен к контрабанде.
В ведомстве подчеркнули, что вывозить культурные ценности для личного пользования можно только при наличии заключения (разрешения) от Минкультуры России. Кроме того, нужно подать пассажирскую таможенную декларацию.
До этого российские таможенники обнаружили запрещенную к вывозу валюту. Ее нашли в новогоднем мешке Деда Мороза.