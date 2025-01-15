Жителя Бразилии ошибочно обвинили в 62 преступлениях по аватарке в соцсетях

Паоло Альберто да Сильва Коста 37 лет. Он жил в Рио-де-Жанейро и работал обычным швейцаром, но в 2020 году его судьба изменилась: мужчину обвинили сразу в 62 преступлениях. Паоло провел за решеткой три года, после чего Верховный суд Бразилии признал, что произошла ошибка, и мужчину выпустили на волю. Причина ошибки — аватарка в соцсетях.
Историей Паоло поделилась британская газета the Guardian. Почти все преступления, в которых обвинили мужчину — кражи, но в списке было также и два убийства. Общим во всех делах было одно: в каждом случае ключевым элементом обвинения стал свидетель, который опознал Косту по фотографии.
Фотографии, которые использовала полиция, были взяты из социальных сетей мужчины и использовались в качестве дополнительных фотографий в так называемом «альбоме подозреваемых»: его выдают потерпевшим и свидетелям с просьбой сообщить, видели ли они кого-то из этих людей, а в случае наличия подозреваемых добавляют их снимки к имеющейся коллекции.
Обычно на фотографиях в таком альбоме запечатлены люди, по тем или иным причинам уже осужденные или подозревавшиеся полицией. Почему туда попали фотографии Паоло, хотя ранее у него не было никаких проблем с законом, остается загадкой.
Тем не менее, в 62 случаях свидетели указали именно на его фотографию, и бразильскому суду этого хватило. Сам Коста считает поступок правоохранителей трусостью: «они разрушили мою жизнь, потому что я черный и бедный», — уверен мужчина.
Эксперты полагают, что расовая принадлежность действительно могла сыграть роль: как и в Соединенных Штатах Америки и многих других странах, потерпевшие и свидетели часто проецируют свои страхи на чернокожее население, а иногда с трудом различают его представителей, в результате чего риск ошибки возрастает.
Как пишет The Guardian, необычно в деле Косты только число обвинений — сам же случай не является чем-то из ряда вон выходящим. В прошлом году суд освободил из-под стражи чернокожего мужчину, который был осужден на 170 лет. Он отсидел 12 лет, но затем юристы признали аналогичную ошибку. Только в 2023 году Верховный суд посчитал ошибочными 377 судебных приговоров — и во всех случаях причиной для обвинения также послужило опознание свидетелями: по фотографии или очно.
Ошибки в альбомах — тоже не уникальный случай. Четких правил по тому, какие снимки в них можно включать, не существует, и даже нет требований к формату фото. В некоторых участках используют бумажные альбомы, а где-то — галерею снимков, которые свидетелю пересылают с помощью мессенджера.
Политолог Пабло Нуньес рассказал изданию, что некоторые полицейские самостоятельно сидят в соцсетях и добавляют в альбомы фотографии людей, которые чем-либо показались им подозрительными. Иногда доходит до курьезов: в 2022 году в один из таких альбомов попало фото голливудского актера Майкла Б. Джордана, сыгравшего главную роль в фильме «Крид» и его сиквелах.
К халатности полицейских прибавляется хрупкость человеческой памяти: профессор права и советник Верховного суда Джанайна Матида поясняет, что люди склонны подстраивать свои воспоминания под фотографии, которые им показывают — неудивительно, что результатом становится такое обилие судебных ошибок.
Матида также добавила, что свидетельские показания — одна из самых простых улик, поэтому неудивительно, что полицейские так ими злооупотребляют.
«Полиция должна запрашивать видео с камер наблюдения и определять местоположение телефона по GPS, но этим они занимаются редко: всякий раз спешат найти свидетеля, показать ему фотографии и поскорее закрыть дело», — объясняет она печальную картину.
В случае Косты почти все дела, в которых его обвинили, расследовались в одном и том же участке, и мужчину даже ни разу не вызвали для дачи показаний или чтобы спросить его об алиби.
В ходе служебного расследования выяснилось, что полицейские просто показали фотографию Косты разным свидетелям в каждом конкретном деле и передали обвинения в суд.
И даже несмотря на то, что Верховный суд освободил Паоло из-под стражи, это не сняло с него судимость: адвокатам мужчины пришлось подавать апелляции для каждого конкретного дела. 10 апелляций еще не подано.
А сам Паоло, отец 12-летнего мальчика и 6-летней девочки, теперь не может найти работу.
«Кто наймет человека, который постоянно вынужден ходить в суд на слушания?», — жалуется мужчина. «Я не могу жить нормальной жизнью. Боюсь, что не успею разделаться с этими обвинениями до конца жизни».
Ранее рассказали про то, как суд расторг свадьбу в Австралии: невеста была уверена, что это розыгрыш для соцсетей, в то время как жених обманом обручился с ней по-настоящему.