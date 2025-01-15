Жителя Бразилии ошибочно обвинили в 62 преступлениях по аватарке в соцсетях

Как пишет The Guardian, необычно в деле Косты только число обвинений — сам же случай не является чем-то из ряда вон выходящим. В прошлом году суд освободил из-под стражи чернокожего мужчину, который был осужден на 170 лет. Он отсидел 12 лет, но затем юристы признали аналогичную ошибку. Только в 2023 году Верховный суд посчитал ошибочными 377 судебных приговоров — и во всех случаях причиной для обвинения также послужило опознание свидетелями: по фотографии или очно.