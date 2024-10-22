Жителя Башкирии осудили за призыв прикрыть «Родину-мать»

«Волгоградский областной суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением публичной информации в социальных сетях, в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть интернет», — говорится в сообщении прокуратуры.