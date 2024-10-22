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Жителя Башкирии осудили за призыв прикрыть «Родину-мать»

Жителя Башкирии осудили за призыв прикрыть скульптуру «Родина-мать зовет!».

Источник: РИА "Новости"

ВОЛГОГРАД, 22 окт — РИА Новости. Жителя Башкирии, призывавшего «закрыть срамные места» скульптуре «Родина-мать зовет!» в Волгограде, признали виновным в реабилитации нацизма и приговорили к 1 году принудительных работ, сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

В феврале житель Башкирии записал видеообращение с требованием провести реконструкцию монумента «Родина-мать зовет!», чтобы «закрыть ее срамные места». Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в отношении мужчины и дать оценку его словам, против блогера было возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма».

Во вторник Волгоградский областной суд вынес приговор по делу.

«Волгоградский областной суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением публичной информации в социальных сетях, в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть интернет», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в апреле суд в Волгограде приговорил к 10 месяцам исправительных работ девушку из Самары, ее признали виновной в реабилитации нацизма после публикации оскорбительного видео на фоне монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане.