Жительница Ярославской области выиграла ₽22 млн в лотерею

На днях стало известно еще об этом крупном выигрыше. Молодая мать по имении Виктория из ДНР сорвала куш в размере более 25 млн руб. в онлайн-лотерее «Турнир». Сначала она приобрела один билет и выиграла благодаря нему 500 ₽, после чего девушка решила купить еще три билета.