Жительница Ярославской области выиграла ₽22 млн в лотерею

Жительница Ярославской области Надежда выиграла в лотерею «Большая 8» свыше 22 млн руб., сообщается в телеграм-канале «Национальной Лотереи». За пару дней до выигрыша, на Новый год, девушка загадала желание — она мечтала о квартире.
Победительница лотереи считает, что для выигрыша следует «повышать шанс на удачу». «У меня была развернутая ставка: я добавила по одному числу. Мне кажется, это и помогло», — говорит новоиспеченный миллионер.
Надежда советует другим участникам тоже верить в свою мечту: «Я верила, честно. Я верила, что судьба будет ко мне благосклонна».
На днях стало известно еще об этом крупном выигрыше. Молодая мать по имении Виктория из ДНР сорвала куш в размере более 25 млн руб. в онлайн-лотерее «Турнир». Сначала она приобрела один билет и выиграла благодаря нему 500 ₽, после чего девушка решила купить еще три билета.
Сначала победительница лотереи решила, что приз составил 25 тыс. руб. — она заметила только первые цифры в сообщении о выигрыше. «Позвала племянницу, и она обратила внимание, что чисел в сообщении гораздо больше!» — говорит победительница лотереи.
31 января сообщалось о том, что за выигрышем обратился победитель «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото». Необходимые документы он отправил по почте, сейчас ведется процесс оформления формальностей. Личность новоиспеченного миллиардера пока не раскрыли, известно, что выигрышный билет купили на сайте «Столото», указав зарегистрированный в Сахалинской области номер телефона.