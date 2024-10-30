Жительница Ярославля потратила в Wildberries 180 тысяч рублей

Девушка страдает от «лунатических» покупок уже давно, но такую крупную сумму она потратила впервые. Список покупок, впрочем, вполне может убедить специалистов, что человек не вполне отдавал себе отчет, когда их совершал: в нем есть 100 ковров и 100 таблеток для посудомойки. Остальные вещи более понятные — подставки и разные безделушки для дома.