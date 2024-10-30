Жительница Ярославля потратила в Wildberries 180 тысяч рублей

Импульсивные покупки — популярный источник борьбы со стрессом. Многие любят получать дофамин от того, что покупают себе что-нибудь приятное, но в таком деле важно не слишком увлечься, иначе можно потратить все деньги, и стресса в результате станет только больше.
Впрочем, иногда человек может быть действительно над собой не властен, и совершать покупки против собственной воли. Как такое может быть? Ответ простой — причина в лунатизме.
Именно так объясняет свою ситуацию мастер по маникюру из Ярославля, которая потратила на популярном маркетплейсе уже 180 тысяч рублей. Девушка совершает покупки по ночам и, по ее словам, делает это против воли: она страдает от лунатизма и не контролирует свои действия.
Девушка страдает от «лунатических» покупок уже давно, но такую крупную сумму она потратила впервые. Список покупок, впрочем, вполне может убедить специалистов, что человек не вполне отдавал себе отчет, когда их совершал: в нем есть 100 ковров и 100 таблеток для посудомойки. Остальные вещи более понятные — подставки и разные безделушки для дома.
О происшествии рассказал телеграм-канал Shot. Сейчас, как утверждается, девушка пытается доказать, что действительно страдает от расстройства, и вернуть заказанное обратно.
Покупательница утверждает, что вещи классные, но в таком количестве они ей не нужны. Вернуть товары обычным способом девушка не смогла, поскольку возврат оказался платным, поэтому теперь она убеждает маркетплейс пойти ей навстречу.
Летом, кстати, мы уже рассказывали об аналогичном случае — тогда покупки из-за лунатизма совершала жительница Великобритании. Более того, в ее случае диагноз подтвердили врачи — так что, вполне вероятно, что и нынешняя героиня говорит правду.