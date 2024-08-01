Жительница Вьетнама утверждает, что не спала 30 лет

Первые бессонные ночи были трудными: я чувствовала усталость и головокружение и совершала много ошибок по работе. Но, после того, как я не спала месяцами, а затем и годами, мои глаза и тело привыкли к этому. Поэтому теперь я не могу заснуть, даже если бы захотела.