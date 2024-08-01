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Жительница Вьетнама утверждает, что не спала 30 лет

49-летняя швея Нгуен Нгок Ми Ким уверяет, что не сомкнула веки ни разу за 30 лет и это никак не сказалась на ее здоровье.

49-летняя жительница Вьетнама Нгуен Нгок Май Ким утверждает, что она не спала уже более 3 десятилетий. При этом, по мнению женщины, полное отсутствие сна никак не сказалось на ее здоровье.

Нгок Май Ким отмечает, что такую особенность она приобрела со временем. Еще с детства она не могла уснуть, потому что любила читать допоздна, а позже, когда она стала швеей, ей приходилось работать допоздна, чтобы выполнить свои заказы. В какой-то момент женщина перестала чувствовать потребность во сне, поэтому решила и вовсе от него отказаться.

Первые бессонные ночи были трудными: я чувствовала усталость и головокружение и совершала много ошибок по работе. Но, после того, как я не спала месяцами, а затем и годами, мои глаза и тело привыкли к этому. Поэтому теперь я не могу заснуть, даже если бы захотела.

Нгуен Нгок Май Ким
вьетнамская швея, утверждающая, что не спала 30 лет

В настоящий момент многолетняя «бессонница» Нгок Май Ким не подтверждена медицинскими исследованиями. Однако сама женщина утверждает, что это абсолютная правда и любой желающий может в любое время увидеть ее в швейном цехе в коммуне Лонг Кан (Лонган, Вьетнам).

Кажется, что это уникальный случай, ведь обычному человеку для нормального функционирования просто необходим здоровый сон. Кстати, эксперты объяснили, что важнее — лечь до полуночи или спать по 8 часов.

Кристина Корчанова