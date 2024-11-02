Жительница Тюменской области родила пятнадцатого ребенка

У жителей города Ишим (Тюменская область) Евгении и Николая родился пятнадцатый ребенок. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства Тюменской области.
Девочка Диана родилась 29 октября. Она стала 15-м ребенком в многодетной семье. Мама и дочь находятся в перинатальном центре, но скоро отправятся домой.
В 2023 году семья была удостоена государственных наград. Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил супругам звания «Материнская слава» и «Отцовская доблесть».
«Поздравляем Евгению и Николая с этим замечательным событием и желаем им здоровья, счастья и благополучия», — поздравили в руководстве Тюменской области.