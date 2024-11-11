Жительница Техаса пожертвовала 2600 литров своего грудного молока и попала в Книгу рекордов Гиннесса

Затем у Элис родились Кейдж (сейчас ей 12) и Кори (сейчас ей 7), а чуть позже она стала суррогатной матерью для еще одного ребенка. Все это время девушка продолжала сдавать излишки молока: «Когда я узнала, что беременна во второй раз, я очень обрадовалась, что снова смогу помогать другим матерям».