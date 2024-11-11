Жительница Техаса пожертвовала 2600 литров своего грудного молока и попала в Книгу рекордов Гиннесса

Элис Оглтри — 36-летняя мать из Техаса. Сама Элис родила троих детей, а ее грудное молоко помогло тысячам малышей: девушка пожертвовала 2645 литров своего молока и поставила абсолютный мировой рекорд — предыдущий составлял 1569 литров.
На самом деле, как объясняет сайт Книги рекордов Гиннесса, Элис пожертвовала еще больше молока. 2645 литров — зафиксированный объем, который она передала в Банк молока Mothers' Milk Bank в Северном Техасе. Кроме того девушка успела помочь нескольким подругам и другим организациям, но в зачет это не пошло.
По словам самой Элис, сильнее всего ее радует понимание, что она помогает другим. «У меня большое сердце. Но денег у меня немного, и я не могу их пожертвовать. Рада, что могу помочь иначе», — делится девушка.
Делиться молоком Элис начала в 2010 году, когда родила первого сына, Кайла. Девушка никогда не слышала, что можно сдавать свое молоко в медицинские учреждения, но когда поняла, что ее грудь вырабатывает гораздо больше молока, чем нужно, решила изучить этот вопрос.
«Я выяснила, что часто грудь производит меньше молока, чем требуется, а излишки бывают редко, и что многие матери страдают», — рассказывает Элис. Медсестра рассказала ей, что молоко можно сдавать, чем Элис и стала пользоваться на регулярной основе.
Затем у Элис родились Кейдж (сейчас ей 12) и Кори (сейчас ей 7), а чуть позже она стала суррогатной матерью для еще одного ребенка. Все это время девушка продолжала сдавать излишки молока: «Когда я узнала, что беременна во второй раз, я очень обрадовалась, что снова смогу помогать другим матерям».
Вскоре после второй беременности Элис прочитала о рекорде количества сданного молока.
«Я посчитала в уме и поняла, что обгоню этот рекорд уже через три месяца», — рассказывает она.
Тогда Элис впервые подала заявку, но продолжила делиться молоком и после двух следующих беременностей, потому что чувство от того, что она помогает, по ее словам, «одно из лучших в мире».
Причину, по которой ее грудь производит столько молока, Элис так и не узнала: врачи не нашли никаких отклонений. Девушка говорит, что все время пила много жидкости, придерживалась четкого расписания по сцеживанию, следила за здоровым питанием, потому что понимала, что помогает большому количеству детей.
Сама Элис печалится, что не смогла дотянуть до круглого числа (в пересчете на американские меры 2645 литров это 89 000 унций — героиня надеялась на 100 тысяч), хотя каждый раз продолжала сцеживать его еще долго после того, как заканчивала кормить собственных детей грудью.
Теперь она активно рассказывает окружающим о возможности жертвовать молоко, проповедуя мысль о том, что возможность помочь другим приносит очень много радости. Главное, советует Элис — найти проверенную организацию, чтобы не сомневаться, что молоко точно пойдет на благие цели.
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